‘Obi-Wan Kenobi’: Entenda por que a história da princesa Leia é tão importante na série

A tão esperada e aguardada nova série de televisão Disney Plus, ambientada no universo de Star Wars, segue Obi-Wan no seu esconderijo no planeta deserto de Tatoinne enquanto cuida à distância do jovem Luke Skywalker. Mas é preciso que o mestre Jedi volte a ação para resgatar a princesa Leia que foi sequestrada de seus pais adotivos. Leia foi usada como isca por caçadores de recompensas ligados aos Inquisidores.

A revelação e a mera inclusão de Leia em ‘Obi-Wan Kenobi’, não apenas se tornou um dos elementos mais comentados pelos fãs e pelos críticos, mas pode ser uma das histórias mais significativas.

Leia é peça fundamental para a saga Star Wars, mas não é uma história que eles estavam preocupados em contar anteriormente. As histórias anteriormente contadas se concentraram em personagens masculinos, e todo material produzido para Leia consistiu em quadrinhos e romances ambientados em torno ou após a trilogia original.

Sim, temos detalhes fragmentados sobre a infância de Leia e sua história de origem em materiais ocasionais, mas ter essa realidade nas telas é incrivelmente especial, principalmente por ela ser uma das personagens femininas mais presentes no espaço de ficção científica.

Preenchendo lacunas do cânone original de Star Wars, a presença da princesa de Alderaan em ‘Obi-Wan Kenobi’, responde aos fãs como em ‘Star Wars: Uma Nova Esperança’, Leia já sabe quem é “Ben Kenobi” antes de cruzar com ele e Luke.

A teoria era de que seu pai adotivo Bail Organa (Jimmy Smits) lhe contava histórias de seus dias de guerra e neles estavam “Ben”. Mas agora, Leia tem sua própria experiência com esse personagem já admirado por ela, sendo capaz de nomeá-lo como sua “única esperança”. Faz todo o sentido que a princesa tenha nomeado seu único filho como Ben em homenagem ao mestre Jedi.