Nova coletânea do BTS recebe avaliação positiva da imprensa internacional; veja outros lançamentos da semana

Cena do clipe 'Yet To Come (The Most Beautiful Moment)', do BTS (Foto: Reprodução/YouTube)

A semana foi agitada para os integrantes do ARMY: depois de ter J-Hope confirmado como headliner solo do Lollapalooza EUA, o BTS volta a ser destaque nesta sexta-feira (10), com o lançamento da coletânea “Proof”.

O compilado vem recheado com 47 faixas, em celebração aos nove anos da carreira musical do grupo. Três faixas são inéditas: “For Youth”, “RUN BTS” e “Yet To Come” - sendo que esta última já tem videoclipe disponível. Assista:

A imprensa internacional recebeu bem a novidade dos coreanos. “O BTS tem a ‘prova’ de que eles são ao mesmo tempo capazes e generosos quando se trata de compartilhar um novo material com os ARMYs”, disse a revista Rolling Stone, em uma brincadeira com o nome da coletânea.

“Onde muitos artistas tentam traçar uma linha divisória entre seus ‘eus’ passados e suas identidades atuais, o BTS se inclina para a história da origem. Eles estão conscientes de onde começaram e entendem que tudo isso foi parte do que os levou a este momento atual”, pontuou a Consequence.

“Quando o fim de uma era ocorre, muitas vezes há um senso de finalidade que vem com ele e é o caso da ‘PROOF’. Mas, como diz o ditado, quando uma porta se fecha, outra se abre e há muitos momentos nestes cantos agitadores que amenizam qualquer temor de que isto seja para sempre”, analisa a NME.

Novidades musicais da semana 4 a 10 de junho

Outra novidade vem de Demi Lovato, que lançou “Skin of My Teeth”. A faixa fará parte de seu próximo álbum “Holy Fvck”, com previsão de lançamento para 19 de agosto. Com o novo disco, Demi pretende retornar ao pop rock - assista ao clipe.

Entre os brasileiros, o destaque da semana vai para Pedro Sampaio e Anitta, que lançaram um remix para a faixa “Dançarina”, do primeiro álbum solo do DJ. A nova versão da música é cantada em espanhol e conta com a participação de Nicky Jam, Dadju e MC Pedrinho - ouça.

Vale destacar também as novas músicas de Tierry (”Me Apaixonei Me Apeguei”), L7NNON (”Facilitei”, com participação de Ajaxx), Lizzo (”Grrrls”), Bastille (”Remind Me”), Halsey (”So Good”) e Machine Gun Kelly (”more than life”).

