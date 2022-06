Marco Nanini sobre seu personagem na série ‘Sob Pressão’: ‘Me marcou’

Além dos dramas da saúde pública brasileira, a 5ª temporada da série “Sob Pressão” segue levando ao público detalhes da vida pessoal dos médicos do Hospital Edith de Magalhães e, desta vez, Evandro (Julio Andrade) teve uma grande surpresa ao saber que seu pai está vivo.

Na série do Globoplay, o pai de Evandro chama-se Heleno e é interpretado por Marco Nanini, que não esconde a felicidade de fazer parte do elenco: “É o meu primeiro trabalho para a TV após a pandemia, isso me marcou muito. Fizemos leituras do roteiro e alguns ensaios online, o que também foi algo novo e inusitado para mim, mas deu para matar a saudade de alguns colegas de set e tive a alegria de conhecer outros, com quem ainda não havia trabalhado”, contou o veterano da Globo.

Elenco da 5ª temporada da série médica "Sob Pressão" (Victor Pollak/Globo)

Além de reviver os conflitos da separação repentina do pai, que aconteceu na infância, Evandro terá que lidar com um outro tema delicado, já que Heleno é diagnosticado com Alzheimer: “Eles se separaram quando o Evandro era pequeno e isso causou um trauma. Apesar de todo o trauma, ele acaba cuidando do pai e eles começam a viver na mesma casa”, revelou o ator.

Nanini garante que público terá que se preparar, já que ao longo dos episódios da 5ª temporada de “Sob Pressão” muitas reviravoltas serão vistas neste drama familiar: “Há muitas surpresas na histórias. Todos vão gostar de assistir e vão se surpreender com esta nova temporada”.

Carolina (Marjorie Estiano) e Evandro (Julio Andrade) vivem dramas pessoais na 5ª temporada de "Sob Pressão" (Victor Pollak/Globo)

Além de falar sobre o personagem, Marco Nanini fez elogios ao elenco e a produção: “A série tem uma qualidade imensa, graças a todos os artistas envolvidos. Ela é muito bem-feita, os textos são ótimos e tem um elenco maravilhoso, sempre. A direção é cuidadosa e precisa; ele [Andrucha Waddington] é um grande diretor com quem eu sempre tive vontade de trabalhar”.

