Juliana Paes conta como escapou de jacaré durante as gravações de ‘Pantanal’

Com os boatos da volta de Juliana Paes ao elenco da novela “Pantanal”, a atriz resolveu revelar alguns perrengues que passou durante as gravações da primeira fase da trama.

Durante uma entrevista ao PodDelas, a atriz, que interpretou Maria Marruá no início do remake, disse que tomou um susto com um jacaré durante as gravações no Mato Grosso do Sul.

“É difícil contar o susto que dá, porque na hora você não tem reação”, revelou Juliana Paes, que estava se preparando para gravar uma cena no rio, quando foi surpreendida pelo o bicho.

Juliana Paes interpreta Maria Marrua no remake da novela "Pantanal" (Reprodução/Globo)

Juliana Paes contou ainda como fez para despistar o jacaré: “Saí nadando, mas a barriga pesava muito. Sabe em pesadelo, quando você está querendo se movimentar, mas o corpo está muito pesado e você acorda? Mas eu não acordei porque era verdade. Quando eu olhei, o jacaré estava aqui”, detalhou a famosa.

Durante a entrevista ao PodDelas, Juliana contou que o medo foi passageiro e quando ela relaxou conseguiu nadar até a beira do rio: “Você fica em um estado de graça tão grande com a natureza e vê que o bicho não está ali para atacar”.

Juliana Paes nos bastidores do nascimento de Juma Marruá em "Pantanal" (Reprodução/Instagram)

Juliana fora da Globo?

Em abril, Juliana Paes anunciou que não fazia mais parte do elenco fixo da Globo. No entanto, a atriz não abandonou o Projac, já que segue trabalhando por obra, como acontece no “Caldeirão”, onde ela é jurada de um quadro de calouros.

Na época, a famosa usou sua conta no Instagram para falar sobre a decisão. Segundo ela, foram 21 anos de amadurecimento: “Tornou-se plena a maioridade do tempo que passei nesta casa tão maternal, o que a Globo sempre foi pra mim. Sigo de uma nova maneira, não mais com contratos fixos, mas por obra”, escreveu Juliana.

Maria ( Juliana Paes ) na novela "A Dona do Pedaço" (João Miguel Júnior/Globo)

A atriz disse aos fãs que a decisão de deixar a Globo não foi repentina: “Minha decisão vem sendo conversada há um tempo e foi aceita com muito respeito e carinho pela direção. Não farei desta mensagem uma despedida”.

