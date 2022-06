Jojo Todynho posta foto com o pai e desabafa: ‘Não tem dor maior na vida’

Jojo Todynho já mostrou algumas vezes que é fã do remake de “Pantanal”, tanto que ao encontrar um dos atores que faz parte do elenco ela acabou se empolgando e falando tudo que pensa sobre ele. Nesta semana, a funkeira voltou a falar da novela e revelou que uma cena fez ela ficar mais sentimental.

Depois do capítulo de terça-feira (07), a vencedora do reality show “A Fazenda 12″ comentou nos stories do Instagram que a história de José Lucas (Irandhir Santos) e José Leôncio (Marcos Palmeira) fez ela chorar e ficar mais pensativa sobre as relações familiares.

“Gente a novela acabou comigo, a parte em que o Zé Lucas grita e fala com o Zé Leôncio, acabou comigo. Eu queria tanto que as pessoas que foram importantes na minha vida, que são importantes na minha vida, estivessem aqui”, declarou Jojo.

Jojo Todynho no "Jojo Nove e Meia", do Multishow (Divulgação/Globo)

Em seguida, a participante da “Dança dos Famosos” desabafou sobre a perda de um parente próximo: “Tudo que Deus tem feito, sabe, mas não tem dor maior na vida do que quando você perde um pai, uma mãe, um amigo”.

Chorando, a funkeira agradeceu pelas conquistas profissionais e pessoais e pediu para que seus seguidores fiquem despreocupados: “Eu tô bem, mas é que às vezes a gente chora mesmo. Tá com um nó na garganta tem que botar pra fora mesmo. Muito obrigada por todos que me acompanham, que gostam de mim mesmo com meu jeito turrão, minha personalidade, vocês estão sempre aqui e me dão muito amor”.

Jojo Todynho e Lucas Souza no Baile da Vogue (Reprodução/Instagram)

Para finalizar o desabafo sobre este momento de reflexão que a novela da Globo trouxe, Jojo Todynho mostrou para os seus fãs uma foto da infância. Na imagem, a famosa aparece nos braços de seu pai e escreveu: “Te amarei pra sempre e chorarei sempre que lembrar do senhor, lembranças boas papaizinho”.

