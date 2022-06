Jennifer Lopez não gostou de dividir palco com Shakira em show no Supe Bowl

A cantora Jennifer Lopez não ficou satisfeita em ter que dividir o pouco tempo de show que tinha no Super Bowl, em 2020, com a colega Shakira.

Não por nenhum problema com a colombiana, mas sim porque J-Lo acredita que cada uma delas merecia apresentações 100% individuais, assim como aconteceu com outras estrelas, como Katy Perry, Lady Gaga e Beyoncé.

“Esta é a pior ideia do mundo ter duas pessoas no Super Bowl. Foi a pior ideia do mundo”, disse a cantora, no documentário “Halftime”, segundo o New York Post.

Ambas as artistas se mostraram bem sincronizadas durante a apresentação, mas por serem duas estrelas da música pop latina com anos de carreira, o documentário revela que Lopez precisou lutar com a NFL por mais tempo para incluir as músicas necessárias para fazer jus à carreira das duas.

Relembre o setlist:

“She Wolf” (Shakira)

“Empire” (Shakira)

“Ojos Así” / “Whenever, Wherever” (Shakira)

“I Like It” (Shakira)

“Chantaje” / “Callaíta” (Shakira)

“Hips Don’t Lie” (Shakira)

“Jenny from the Block” (Jennifer Lopez)

“Ain’t It Funny” (Jennifer Lopez)

“Get Right” (Jennifer Lopez)

“Waiting for Tonight” (Jennifer Lopez)

“Booty” / “Love Don’t Cost A Thing” / “Mi Gente” (Jennifer Lopez)

“On the Floor” (Jennifer Lopez)

“Let’s Get Loud” (Jennifer Lopez e Shakira)

“Waka Waka (This Time for Africa)” (Shakira e Jennifer Lopez)

“Foi um insulto pensar que você precisava de duas latinas para fazer o trabalho que um artista historicamente fez”, disse o empresário de J-Lo, Benny Medina.

“Normalmente, você tem uma atração principal em um Super Bowl. Esse headliner constrói um show e, se eles escolherem ter outros convidados, a escolha é deles”, continuou, durante o documentário.

“Halftime” foi exibido no Tribeca Film Festival, em Nova York. Deve estrear em breve na Netflix: na próxima terça-feira, dia 14 de junho.

