Irmãos Winchester de ‘Supernatural’ podem se encontrar em ‘The Boys’? Criador responde

Cena do último episódio de 'Supernatural' (Foto: Robert Falconer/The CW)

E se o Soldier Boy de Jensen Ackles se encontrasse com um personagem interpretado por Jared Padalecki? Muitos fãs de “The Boys” que também assistiram a “Supernatural” estão ansiosos por uma reunião dessas - afinal, ambas as séries compartilham o mesmo showrunner, Eric Kripke.

“Eu amaria uma participação de Jared. Ele sempre será bem-vindo à série”, disse o criador, em uma entrevista à revista estadunidense Variety. Jensen e Jared interpretaram os irmãos Dean e Sam Winchester na famosa (e extensa) série da The CW.

Mas quem ficou animado com a possibilidade, não deve nutrir muitas esperanças. “No momento, o cara trabalha em uma série com sei lá quantos episódios; muito mais que oito. Então, fica ocupado pelo ano todo, além de ter começado a produzir o próprio derivado e ter um império com ele. Ele é um cara ocupado… Mas se estivesse livre e desempregado, eu o colocaria em ‘The Boys’ num instante”, explicou Kripke.

Estreias do Amazon Prime Video em junho

O destaque do mês vai para a estreia da terceira temporada da série “The Boys”. A produção é o carro-chefe do streaming e, além das novas aventuras dos heróis nada tradicionais, adiciona o ator Jensen Ackles (“Supernatural”) no elenco.

Tem também a estreia de “O Verão Que Mudou Minha Vida”, série baseada na obra da mesma autora de “Para Todos os Garotos que Já Amei”, da Netflix. A trilha sonora conta com a canção “This Love”, de Taylor Swift - saiba mais aqui.

Dentre os lançamentos nacionais destaque para “Em Casa com os Gil”, uma série documental sobre a família do cantor Gilberto Gil, e a inclusão no catálogo de “Tarsilinha”, animação que tem como inspiração os quadros da pintora brasileira Tarsila do Amaral.

Leia também: Meme de ‘Vingadores’ rende cena inusitada em 3ª temporada de ‘The Boys’