Irmãos Duffer revelam o que esperar da parte II da 4ª temporada ‘Stranger Things’

Agora realmente podemos considerar o início do fim. A Netflix lançou na última quinta-feira, 9, um teaser da parte II da quarta temporada da série. Os novos episódios estreiam dia 1 de julho e serão 2. De acordo com os criadores da série, os irmãos Duffer, o volume 2 da quarta temporada de ‘Stranger Things’ será uma “sinfonia louca do caos”.

A parte I estreou na última sexta-feira de maio e causou uma enorme reação dos fãs e continuou a fazer da série um grande sucesso da Netflix. A quarta temporada de ‘Stranger Things’ até agora foi ambiciosa, mas reuniu as pistas que estavam lá nas últimas três temporadas, estabelecendo um final épico nos dois últimos episódios da temporada.

Em uma entrevista ao TV Line, os criadores da série, Matt e Ross Duffer, compartilham alguns de seus próprios pensamentos sobre o volume 2 da 4ª temporada e forneceram vislumbres do que o público pode esperar do final de duas partes.

“O Volume 2 tem um pouco de tudo. É extremamente emocionante, além de ter a maior ação e espetáculo que já tivemos. [...] Joe Quinn é muito eloquente. Ele é um garoto tão inteligente. Ele chamou de uma sinfonia louca de caos. Eu empresto isso. Isso é o que é, especialmente o episódio final”, disse Matt.

“Temos cruzado entre esses mundos diferentes durante toda a temporada, mas o corte transversal fica realmente rápido no final, pois estamos pulando de um mundo para o outro”, disse Ross.

“Mas não é uma ação de parede a parede. Isso é o que eu gosto em ser capaz de fazer algo longo. O final parece um espetáculo de grande sucesso, mas também há muito tempo gasto lidando com nossos personagens. Espero que seja satisfatório para as pessoas”, complementa Matt.

O volume II de ‘Stranger Things’ estreia dia 1 de julho.