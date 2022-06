Ex-marido é preso ao tentar invadir casamento de Britney Spears, em Los Angeles; veja vídeo

Ex-marido da cantora Britney Spears, Jason Alexander foi preso na tarde de quinta-feira (9) ao tentar invadir o casamento dela com Sam Asghari, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele entrou na festa, que era restrita a cem convidados, e tentou fazer uma live no Instagram, mas acabou detido.

Jason tentou mostrar a decoração da cerimônia, mas foi impedido pela equipe de segurança. Segundo informações do site TMZ, ele foi contido do lado de fora do local, depois de mostrar uma espécie de capela decorada com rosas (veja no vídeo abaixo).

🚨 | Totalmente sem noção, Jason Alexander, ex-marido de Britney Spears, simplesmente invadiu a casa da cantora no dia de seu casamento.



Vicky T, assistente de Britney, já está ciente da situação. pic.twitter.com/U0SWbb9rxc — Info Britney (@lnfobritney) June 9, 2022

Britney e Jason se casaram em janeiro de 2004, em uma cerimônia de última hora em Las Vegas, nos Estados Unidos. No entanto, se separaram horas depois. Depois dele, a cantora também se casou com Kevin Federline, com quem teve dois filhos.

Após a prisão do primeiro marido, o advogado Matthew Rosengart, que representou a cantora no processo de fim da tutela de 13 anos contra seu pai, Jamie Spears, afirmou em entrevista ao Page Six que Jason Alexander será processado. Ele foi acusado de invasão de propriedade, vandalismo e baderna.

“Jason Alexander foi algemado, levado sob custódia e preso. Expresso meus agradecimentos ao Departamento do Xerife do Condado de Ventura por sua pronta resposta e bom trabalho. Estou trabalhando em estreita colaboração com as autoridades para garantir que o Sr. Alexander seja processado agressivamente em toda a extensão da lei”, disse.

Jason seguia preso na manhã desta sexta-feira (10) sob fiança de US$ 2,5 mil. Ele tinha um mandado de prisão em aberto por peculato, roubo e posse de propriedade.

🚨 | Jason Alexander foi finalmente preso pela polícia após invadir a casa de Britney Spears. pic.twitter.com/QMaDS5I1mw — Info Britney (@lnfobritney) June 9, 2022

Casamento

Britney Spears, de 40 anos, se casou com o modelo iraniano Sam Asghari, de 28 anos, na cerimônia realizada na quinta-feira. A festa foi realizada na casa dela, em Thousand Oaks, em Los Angeles.

Segundo a revista People, os filhos dela Sean Preston, de 16 anos, e Jayden James, de 15, não compareceram. Já na lista de famosos estavam nomes como Drew Barrymore, Dontatella Versace, Madonna, Maria Menounos, Paris Hilton e Kathy Hilton.

