Ex-empresária sobre pedido de casamento de Claudia Rodrigues: ‘Vamos ver se temos química’

A atriz Claudia Rodrigues finalmente recebeu uma resposta ao pedido de casamento feito à ex-empresária Adriane Bonato. No entanto, a amada da artista decidiu ir devagar e disse que, por enquanto, elas vão namorar. “Vamos ver se temos química”.

Em entrevista à revista “Quem”, Adriane explicou que, apesar de Claudia ter dito que as duas já mantêm um relacionamento há dez anos, não é bem assim. Ela diz que nesse período trabalhou cuidando da carreira da artista e que, de fato, se apaixonou por ela há cinco anos.

“Tem gente falando por aí que já éramos um casal faz tempo e que agora assumimos. Não tem nada disso. Nosso relacionamento sempre foi profissional. Nos dois primeiros anos em que trabalhei com a Claudia, ela estava casada, inclusive. Me separei, porque não conseguiria manter o casamento. Fui casada por 17 anos”, relatou Adriane.

“De uns cinco anos para cá, me apaixonei pela Claudia. Vivia esse amor sem falar nada para ela. Não queria que misturasse as coisas e que, de alguma forma, isso afetasse em seus tratamentos”, afirmou a ex-empresária, lembrando que a atriz trata a esclerose múltipla há 22 anos.

Assim, por conta da paixão, Adriane disse que achou melhor deixar de gerenciar a carreira da artista e se distanciou dela por um tempo para que elas compreendessem melhor os próprios sentimentos. “Em março, decidi que seria melhor deixar de empresariá-la. Meu pai sempre dizia aquele velho ditado: ‘Onde se ganha o pão, não se come a carne’. Isso foi um dos motivos para que eu não fosse mais a empresária dela. Saiu que brigamos, que eu a roubei e não teve nada disso. Conversei com o Marcelo Calloni e ele assumiu o empresariamento dela”, contou.

Adriane disse que foi “pega de surpresa” com o pedido de casamento feito por Claudia e disse que elas vão caminhar juntas devagar. “Vamos começar um relacionamento, vamos namorar, vamos ver se temos química, vamos ver se a gente se gosta sexualmente falando e, aí, aceito casar com ela”, afirmou ela.

A ex-empresária disse, ainda, que sempre teve medo de enfrentar o preconceito por se relacionar com outra mulher.

“Nós nos encontramos ontem [quarta-feira] e conversamos muito. Disse a Claudia que poderíamos enfrentar uma barra, expliquei que poderia existir preconceito. Nessa última noite, de quarta para quinta, eu nem dormi. Eu sou gay assumida desde os meus 17 anos, mas já tive más experiências com demonstrações de preconceito. Gosto de mulher e sou feliz com o meu corpo. A Claudinha não é gay nem é bi. Ela se apaixonou pela Adriane”, completou.

Declaração e pedido de casamento

Cláudia Rodrigues usou as redes sociais, no dia em que completou 52 anos, para pedir Adriane em casamento.

“Gente, gostaria muito que vocês respeitassem esse momento que estou passando e entendessem também. E não me julguem, por favor! Eu só quero ser feliz e vi que isso só é possível com o homem da minha vida! E eu descobri que o HOMEM DA MINHA VIDA É UMA MULHER! E essa mulher é a Adriane Bonato, uma pessoa incrível que me devolveu a vida e a vontade de viver e continuar lutando todos os dias pela minha vida!”, começou a atriz.

“Eu queria dividir isso com vocês e dizer que estou fazendo um pedido de presente de aniversário: é que a Dri entenda que eu amo ela, que não vivo sem ela, e sem ela vegeto e sofro. E que quero viver com ela pro resto da minha vida. Por isso quero que ela aceite meu pedido de casamento. Esse é o meu pedido!”, escreveu.

