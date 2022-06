Ex-BBB Gil do Vigor canta com grupo musical e registra: ‘Entrei para o Fat Family’ (Reprodução/Instagram)

O ex-participante do ‘BBB 21′, Gil do Vigor, soltou o gogó ao lado do grupo musical ‘Fat Family’. Em suas redes sociais, o economista publicou um vídeo, nesta sexta-feira (10), juntamente com as integrantes da banda.

O grupo ‘Fat Family’ teve seu sucesso alavancado nos anos 90, através da música ‘Jeito Sexy’, com os discos vendidos em diversos países. Na legenda do vídeo no Instagram, Gil do Vigor escreveu: “Entrei para a Fat Family.”

Gil do Vigor não foi o único ex-BBB a estar ao lado do grupo. Linn da Quebrada, participante do reality show no primeiro semestre deste ano, soltou a voz ao lado das estrelas musicais e do economista. O registro nas redes engajou diversos internautas e seguidores dos ex-participantes do reality.

Os comentários nas redes sociais

Após Gil do Vigor soltar gogó com Linn da Quebrada, ao lado de ‘Fat Family’, e brincar que entrou para o grupo, a postagem recebeu diversos comentários dos internautas que se divertiram com a colaboração. “Elas são tudo! Vocês fecham e abre! eu amo”, registrou Linn da Quebrada no post.

A influenciadora digital, Carmen Virginia, comentou na publicação e demonstrou seu carinho pelos envolvidos. “Meu Deus, ele segue realizando nossos sonhos! Tu és afoito, Gil. Eu não teria coragem de me meter ao lado da filha da Deyse”, brincou.

Na mesma energia musical, Linn e Gil gravaram um reel no Instagram dançando funk, nesta quinta-feira (9). No estilo de dancinhas virais, ambos se divertiram na rede social. “Te amo! Vou postar também, hein. Sempre bom ter você! Você é tudo”, registrou Linn na publicação.

Com as energias lá em cima, carisma e alto astral, a dupla engajou os fãs nas redes sociais. Será que vem aí mais conteúdos extraídos dessa amizade?