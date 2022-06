Este é motivo pelo qual Johnny Depp foi retirado às pressas de luxuoso hotel

Desde que saiu vitorioso de seu embate judicial contra a ex-companheira, Amber Heard, que os fãs de Johnny Depp não param de celebrar. E, muito mais do que compartilhar mensagens nas redes, os apoiadores do ator o têm seguido pelos mais diversos pontos.

Vale lembrar que Depp afirmou que espera deixar este capítulo para trás e poder seguir sua vida, informação que foi rebatida pela equipe de sua ex-esposa: “Enquanto Johnny avança, os direitos das mulheres retrocedem”.

Johnny saiu escoltado de hotel

Voltando ao tema dos fãs que o estão acompanhando, o ator de “Piratas de Caribe” precisou deixar o Grand Hotel Birmingham, no Reino Unido, às pressas devido ao grande número de fãs que estavam presentes. Segundo o apontado pelo portal Nueva Mujer, uma fonte da equipe da Depp revelou que a medida foi tomada para garantir a segurança do artista.

Com uma roupa cinza e uma xícara de café, Johnny Depp foi flagrado em vários clicks compartilhados nas redes sociais, saindo escoltado por sua equipe de segurança.

Johnny Depp se está hospedando en el Grand Hotel en Birmingham, salió hace algunas horas, había un montón de fans afuera, pero no le dejaron firmar autógrafos esta vez 😢🖤 pic.twitter.com/vkl0xz1WVc — ༒Justice For Johnny Depp༒ (@twiggywitch) June 6, 2022

A fonte ouvida pelo PageSix afirmou ainda que objetivo desde que terminou o julgamento tem sido manter Johnny longe de grandes grupos, uma vez que “por onde passa, os fãs o assediam”, disse.

O que Johnny fazia no hotel?

De acordo com diversos veículos, o ator estava no local com amigos, incluindo Jeff Beck, em um grande banquete inspirado na comida e cultura indiana. Estima-se que Depp tenha desembolsado cerca de $62 mil dólares em cocktails, alimentação, etc.

Fotos de #JohnnyDepp con fans el domingo en el restaurante Varanasi en Birmingham. 😊🙌🏻



"¡La persona de la que más se habla en el planeta se unió a nosotros para cenar anoche! ¡Tuvimos el mayor placer de estar en presencia de Johnny Depp y Jeff Beck!



📷:varanasi.restaurants

1/2 pic.twitter.com/VB6E7sfcuN — Johnny Depp, el dueño de mi corazón (@johnnydepp_mex) June 8, 2022

