De férias nos EUA, William Bonner recria famosa cena de ‘Rocky’ na Filadélfia; veja vídeo

O jornalista William Bonner está curtindo suas férias com a esposa, Natasha Dantas, nos Estados Unidos. Ele compartilhou com seus seguidores no Instagram um passeio que fez e recriou uma das cenas mais famosas do cinema, quando o lutador Rocky Balboa, vivido por Sylvester Stallone, sobe a enorme escadaria do Museu de Arte da Filadélfia (veja no vídeo abaixo).

“Quando a gente estava junto da estátua do Rocky, na Filadélfia, minha mulher falou assim pra mim: ‘Duvido que você suba correndo a escadaria do Museu da Filadélfia, que nem o Rocky fez no filme, e lá em cima ainda comemore com pulinhos. Duvido!’”, disse o jornalista.

Assim, o âncora do “Jornal Nacional”, da TV Globo, não hesitou e subiu a escadaria correndo, comemorando igual ao Rocky ao chegar ao topo.

A esposa de Bonner também postou uma foto do jornalista vestindo roupas mais despojadas, bem diferente do que ele é normalmente visto na TV. “Essa visão logo pela manhã. De nada [risos]. Bom dia”, escreveu Natasha, que oficializou a união com William em 2018.

Antes, o jornalista foi casado com Fátima Bernardes, com quem tem os trigêmeos Vinícius, Laura e Beatriz, de 24 anos.

Saída da TV Globo?

A TV Globo desmentiu na quinta-feira (9) boatos de que William Bonner está deixando a emissora. Os rumores sobre a saída dele em 2023 agitaram as redes sociais e internautas já apontaram o nome de César Tralli como o seu substituto.

Bonner já está há 26 anos na bancada do “Jornal Nacional” e, conforme a Globo, “não há previsão de que ele deixe a emissora em 2023 ou em qualquer outra data”.

LEIA TAMBÉM:

Cantor Jorge Aragão é internado para fazer cirurgia e cancela agenda de shows