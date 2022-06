‘Cara e Coragem’: Samuel conta detalhes sobre a morte trágica de Clarice

A morte de Clarice (Taís Araujo) continua sendo um mistério na novela “Cara e Coragem”. No entanto, uma carta escrita pela empresária será um ponto de partida para desvendar a tragédia.

Em breve, Samuel (Alejandro Claveaux), que foi a última pessoa a estar com a empresária, vai até a polícia para entregar o documento escrito por ela antes de ser encontrada morta.

Em "Cara e Coragem", Anita (Taís Araujo) faz massagem em paciente (João Miguel Júnior/Globo)

Mas, nem tudo sai como o pescador imaginou, já que ao chegar na delegacia os policiais ficam chocados com o conteúdo do documento escrito pela irmã de Leonardo (Ícaro Silva) pouco antes da tragédia e decidem averiguar.

“Antes de mais nada, temos que averiguar se essa carta é autêntica. Já vi muita falsificação boa, verdadeiras obras de arte. Dava até pra emoldurar”, alerta Paulo (Fernando Caruso).

A afirmação deixará Samuel com raiva e ele acaba perdendo a linha com o policial: “Estão me chamando de mentiroso? A Clarice mesmo que me deu essa carta! Claro que foi ela que escreveu”, dirá o pescador.

"Cara e Coragem": Moa (Marcelo Serrado), Pat (Paolla Oliveira) e Clarice (Taís Araujo) (Fábio Rocha/Globo)

Além de entregar a carta, Samuel conta como conheceu Clarice. Segundo ele, a empresária desceu de helicóptero perto da colônia de pescadores onde ele mora, e lhe pediu ajuda para trocar um pneu.: “Depois que eu troquei, ela me agradeceu e foi embora”, afirma o personagem de “Cara e Coragem”.

Vale destacar que parte do público acha que Clarice, que morreu, e Anita (Taís Araujo) são a mesma pessoa. Além das semelhanças físicas entre as personagens, há muitos mistérios que rondam a vida delas, principalmente para os que conviveram ou conheciam a presidente da Siderúrgica Gusmão.

Em um capítulo desta semana, por exemplo, Anita chamou a atenção de Lucas (Igor Fernandez) ao subir no ônibus a caminho do trabalho. Na cena, ele fica fascinado pela beleza da massoterapeuta, que não dá bola para as investidas do bailarino.

