Cantor Jorge Aragão é internado para fazer cirurgia e cancela agenda de shows

O cantor e compositor Jorge Aragão está internado no Hospital Copa D’Or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, desde quarta-feira (8). Ele passará por uma cirurgia na vesícula e seguirá em recuperação nos próximos dias. Por conta disso, a agenda de shows precisou ser adiada.

O cantor lidava com problemas no órgão desde 2020, quando deveria ter sido operado. No entanto, ele foi contaminado pela covid-19 e ficou internado por duas semanas, fazendo com que os médicos adiassem o procedimento.

Conforme comunicado divulgado pela assessoria de imprensa do cantor, na quinta-feira (9), agora ele terá de ser operado e ficar de repouso, assim, toda a agenda de junho foi cancelada.

“Mas atendendo às orientações médicas, seguirá em repouso e tratamento, até que tenha sua saúde totalmente recuperada, estando assim apto a voltar para sua rotina de trabalho”, informou a assessoria, que destacou que “todas as apresentações agendadas para esse período serão remanejadas para outras datas, ainda em negociação. Reiterando que os ingressos comprados valerão para a nova data.”

Em abril do ano passado, o cantor passou por um cateterismo e se recuperou bem. Ele já foi internado outras vezes por causa de problemas no coração, inclusive, sendo submetido à colocação de stents pelo menos 22 vezes.

Veja abaixo a nota da assessoria do artista na íntegra:

“O cantor e compositor Jorge Aragão, através de sua assessoria de imprensa, vem a público informar o seu afastamento, temporário, de suas atividades profissionais devido ao seu quadro hospitalar, que prevê uma cirurgia na vesícula para os próximos dias. Sendo necessário, logo após, alguns dias de dedicação integral à sua recuperação.

O artista segue internado no hospital Copa D’Or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, desde a última quarta-feira, 08. Aragão e toda sua equipe pede desculpa aos contratantes e a todo o público que esperava por suas próximas apresentações ao longo do mês de junho. Mas atendendo às orientações médicas, seguirá em repouso e tratamento, até que tenha sua saúde totalmente recuperada, estando assim apto a voltar para sua rotina de trabalho.

Informamos ainda, que todas as apresentações agendadas para esse período serão remanejadas para outras datas, ainda em negociação. Reiterando que os ingressos comprados valerão para a nova data”.