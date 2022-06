Ana Maria Braga se emociona ao ouvir canção de Daniel: ‘Tenho ainda o prazer de chorar por amor’

A apresentadora Ana Maria Braga não segurou as lágrimas durante o “Mais Você” desta sexta-feira (10), em uma edição especial para comemorar o Dia dos Namorados. O cantor Daniel esteve presente e cantou a música “Minha Estrela Perdida” a pedido dela, que se emocionou e não segurou o choro. Nas redes sociais, muitos internautas falaram sobre o assunto (veja abaixo).

“Tenho ainda o prazer de chorar por amor e por acreditar mesmo com dor de cotovelo, como você cantou agora. Pelas coisas que me fazem muito felizes por poder, aqui, no meu trabalho, encontrar amigos como você, é um presente. Preciso agradecer a Deus todos os dias pela oportunidade que tenho de ser tão feliz, apesar de estar chorando [risos], no que faço”, disse Ana Maria.

O cantor Daniel retribuiu o carinho da amiga. “E eu agradeço a a Deus por colocar pessoas como você na minha vida”, disse ele.

A música, que foi um dos primeiros sucessos do sertanejo ao lado de João Paulo (1960-1997), também foi cantada por Daniel como uma homenagem a uma fã que sonhava em conhecê-lo.

Após chorar muito e ficar com a voz embargada, Ana Maria pediu uma pausa para poder se recuperar. “Eu tenho que fazer um intervalinho”, disse ela, enxugando as lágrimas que escorriam pelo rosto.

A emoção da apresentadora logo gerou repercussão nas redes sociais. Veja abaixo algumas das reações dos internautas:

são 10hrs da manhã e eu tô chorando junto com a Ana Maria escutando Daniel — jmp (@uuliana_j) June 10, 2022

ver ana maria braga feliz ouvindo daniel é lindo 🤧#maisvocê — mari (@lilymarri) June 10, 2022

se até Ana Maria Braga rica, linda, chique, dona da porr* toda chora por amor e ao vivo no #MaisVoce quem sou eu pra não chorar no off? — desconhecida (@tuitavanu) June 10, 2022

Gente quanta sensibilidade de Ana Maria, gosto muito dela, por essa sensibilidade que ela passa para o público, programa lindo, que história, também sou fã do sertanejo raíz, parabéns Daniel!!#MaisVoce #danielnomaisvoce #diadosnamorados #anamaria pic.twitter.com/OLrWIsnBXo — Carlos Junior (@CarlosJ69068827) June 10, 2022

A situação nesse momento: chorando com a surpresa de dia dos namorados que a @ANAMARIABRAGA e o Daniel fizeram para um casal no #MaisVoce 🥹🥹🥹🥹🥹 — Beatriz Cesarini (@BiaaCesarini) June 10, 2022

eu amo a tv aberta



hoje o programa da Ana Maria Braga foi especial dia dos namorados, decoração toda vermelha, de coração, o cantor Daniel cantando ah eu adoro amar você



logo depois começou encontro com Fátima especial São João, todo mundo de xadrez, chita, dançando quadrilha — matheus (@matheuzuco) June 10, 2022

Mudanças

A partir de julho, o “Mais Você” terá o horário invertido com o programa “Encontro”. Primeiramente, logo após o jornal “Bom Dia Brasil”, será exibido o matinal com Patrícia Poeta e o jornalista Manoel Soares, que vão assumir a atração após a saída de Fátima Bernardes.

Segundo a Globo, a mudança visa deixar a culinária de Ana Maria Braga mais perto da hora do almoço.

“Através dos estudos sobre o comportamento de quem nos assiste, entendemos que dois grandes temas despertam interesse neste momento: as notícias do dia e variedades. Avaliando a nossa grade, achamos que faz mais sentido que o ‘Encontro’, com seu DNA de atualidades, dialogue e esteja mais próximo do noticiário matinal, em uma transição mais fluida para o horário próximo do almoço, quando entra o ‘Mais Você’ e todo seu potencial de entretenimento bem consolidado”, explicou ao GShow o diretor da TV Globo, Amauri Soares.

