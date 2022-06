Aline Borges estreia em ‘Pantanal’ e garante cenas fortes com Maria Bruaca

Zuleica (Aline Borges) e Tenório (Murilo Benício) são amantes no remake de "Pantanal" (João Miguel Júnior/Globo)

Depois de ser apenas um nome dito por Tenório (Murilo Benício), Zuleica (Aline Borges) está chegando no remake de “Pantanal” e deve levar fortes momentos com Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Guta (Julia Dalavia).

Mãe de Marcelo (Lucas Leto), Renato (Gabriel Santana) e Roberto (Caue Campos), três jovens adultos, ela muda de São Paulo para a fazenda do vilão da novela da Globo, mesmo sabendo que ele vive com a primeira família.

“Ela é íntegra, mas cheia de dualidade. Como muitas mulheres, ela criou os filhos praticamente sozinha. Diante de tudo que vai acontecer, a Zuleica não larga a mão da Maria Bruaca. A sororidade, a empatia estão na frente”, contou a atriz.

Diferente do que muitos esperam, a rivalidade entre Zuleica e Maria dura muito pouco, já que o autor Bruno Luperi tomou outro caminho e decidiu atualizar a história das personagens criadas por Benedito Ruy Barbosa em 1990.

“É bonito ver que o Bruno não foi para a rivalidade entre essas mulheres. Porque a gente vive num Brasil e num mundo onde a mulher foi ensinada a rivalizar. Neste caso, essa história tem dor, mas tem também respeito, empatia, entendimento de que é muito mais importante a integridade dessas mulheres do que conquistar um espaço na vida desse homem”.

Vale destacar que Zuleica não é esposa de Tenório e sim uma mulher que vive o relacionamento com um homem casado e quando engravidou de Marcelo, seu primogênito, ela já sabia que ele vivia com Maria Bruaca: “As razões que levaram ela para essa relação ainda serão reveladas. Ela tem uma dívida de gratidão com esse homem”, destacou Aline Borges.

Segundo a atriz, antes de estrear no remake de “Pantanal”, ela optou em assistir partes da novela original, que foi exibida na extinta TV Manchete: “Eu tinha 15 anos, mais ou menos, e tenho uma memória afetiva com a novela, assim como muitos brasileiros. Tem um valor muito especial, que deixou marcas e por isso que hoje ela é tão abraçada, tão assistida, tão amada”.

