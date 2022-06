Quem são os padrinhos da bebê Lilibet?

O primeiro aniversário da filha caçula de Meghan Markle e do príncipe Harry foi comemorado no Reino Unido, em meio às celebrações do Jubileu de Platina da Rainha. Os Sussex decidiram comemorar o aniversário da pequena em um piquenique para poucos convidados, contemplando somente a família, na casa deles na Inglaterra.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor nasceu no Santa Barbara Cottage Hospital no dia 4 de junho de 2021 e está sendo criada com seu irmão Archie na Califórnia, onde atualmente Meghan e Harry vivem após a saída de ambos da Coroa.

Lilibet é atualmente a oitava na linha de sucessão ao trono, atrás de seu irmão, pai, príncipes George e Louis, princesa Charlotte, príncipe William e príncipe Charles.

Harry e Meghan tiveram o cuidado de manter informações importantes sobre seus filhos em segredo. Os padrinhos de Lilibet ainda não foram anunciados, embora Oprah Winfrey tenha confirmado que ela não é a madrinha. Quando perguntada, Winfrey disse: “Eu não preciso ser madrinha. Quer dizer, eu sou uma madrinha por padrão. Sou vizinha, sou amiga”. A apresentadora do talk show é uma confidente de longa data do casal e eles moram no mesmo bairro.

Quando Archie foi batizado em Windsor, em julho de 2019, Megan e Harry não revelaram os detalhes de seus padrinhos até quase seis meses depois. Eles têm expressado o desejo de criar os filhos como cidadãos particulares e manter suas vidas pessoais fora da mídia o máximo possível é a maneira de faze isso.

No entanto, eles acabaram compartilhando que seus padrinhos são amigos íntimos da família do príncipe Harry. A madrinha Tiggy Pettifer é na verdade a ex-babá do príncipe, enquanto o padrinho Mark Dyer era um escudeiro (ou assistente sênior) do príncipe Charles.

Ainda não há notícias oficiais sobre o batizado da bebê Lilibet e a acredita-se que o príncipe Harry e Meghan esperavam que o batizado pudesse ocorrer na Capela de São Jorge, onde eles se casaram em 2018.

Archie foi batizado na Capela de Windsor em 6 de julho de 2019, dois meses após seu nascimento. A cerimônia foi privada, com apenas algumas fotos oficiais divulgadas depois.

Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor recebeu o nome de sua avó e bisavó. A falecida princesa Diana inspirou seu nome do meio, mas seu primeiro nome incomum é na verdade uma doce homenagem à Rainha. Quando a rainha Elizabeth era jovem, ela era incapaz de pronunciar seu próprio nome.

Ela só podia dizer ‘Lilibet’ e isso se tornou seu apelido de família. O avô de Elizabeth II, o rei George V, foi o primeiro a começar a chamá-la pelo apelido, e depois o resto da família seguiu o exemplo.