Protagonista de ‘Pantanal’ renova com a Globo e tem salário revelado

No remake de "Pantanal", Jove e Juma se separam? (Divulgação/Globo)

O sucesso de audiência da novela “Pantanal” fez a Globo renovar o contrato de alguns atores do elenco, evitando que outras emissoras contratem os talentos revelados pela obra.

Entre as celebridades que renovaram com o canal carioca está Alanis Guillen, que faz a protagonista da novela das 21 horas. Agora, ela ficará exclusiva para atuar nas produções da Globo até meados de 2025.

Além disso, a intérprete de Juma Marruá no remake de “Pantanal” teve seu salário vazado. Segundo o site Observatório da TV, a famosa recebe em torno de R$ 180 mil para gravar a novela e também fazer publicidade.

Alanis Guillen grava cena marcante de "Pantanal" (Reprodução)

Ainda segundo o site, os salários dos atores da Globo mudam conforme o tempo que estão na emissora, sendo o que cachê inicial gira em torno de R$ 5 mil podendo chegar a R$ 60 mil mensais, quando está fora do ar.

Vale destacar que o remake de “Pantanal” foi estendido e chegará ao fim no dia 14 de outubro, ganhando sete capítulos devido ao volume de material produzidos pela Globo no Mato Grosso do Sul.

Juma (Alanis Guillen) e Muda (Bella Campos) em "Pantanal" (João Miguel Júnior/Globo)

Bastidores da novela

O ator Marcos Palmeira, intérprete de José Leôncio, resolveu mostrar mais sobre os bastidores da novela “Pantanal”, que atualmente é um dos maiores sucessos da Globo.

Na foto, postada nesta terça-feira (07), o ator veterano mostrou aos seus seguidores alguns flagras feitos entre uma cena e outra com os atores Lucas Leto, que vai entrar na trama, e Murilo Benício, que faz o vilão Tenório.

A postagem mostra os famosos ensaiando uma cena ao ar livre na fazenda. Já a legenda revelou: “Zé Leôncio, Marcelo e Tenório. Araaa! Tem novidade à vista em Pantanal”, escreve Marcos Palmeira, indagando a curiosidade dos fãs.

O remake da novela “Pantanal” é desenvolvido pelo autor Bruno Luperi e baseado no texto original de Benedito Ruy Barbosa.

