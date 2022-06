‘Power Couple Brasil’: Famosos saem do controle e quebram utensílios da casa

Nada de “A Fazenda” e nem “BBB”, o “Power Couple Brasil” pode ser considerado o reality show com a maior quantidade de barracos da televisão aberta e, nesta quarta-feira (08), mais uma vez os famosos provaram isso.

Após a formação de mais uma DR, os participantes do programa partiram para briga e, desta vez, sobrou para os utensílios da casa. A confusão começou quando Brenda Paixão e Matheus Sampaio e Karol Menezes e Mussunzinho protagonizaram cenas de barraco ao discutir sobre os votos ao vivo.

Irritados com o discurso de Karol e Mussunzinho, o casal do “Brincando com Fogo Brasil” resolveu tirar satisfação sobre eles terem alegado que o motivo seria o histórico de desafetos dentro do reality show apresentado por Adriane Galisteu.

"Power Couple Brasil": Famosos brigam após a formação da DR (Reprodução/Record TV)

Na cozinha da mansão, então, Matheus começou a provocar Mussunzinho e chamou o famoso de “bundão” e alegou que ele não teria coragem de chamar Brenda de “burra na cara dela”.

Ao ouvir os insultos, Karol alfinetou o influenciador digital: “Tu vai botar ela na frente igual você faz?” e Brenda acabou entrando na conversa dizendo que ela se coloca na frente porque é “bem mulher”: “Eu me botei na frente. Não sou tu, falsa”.

Como acontece com frequência, os ânimos ficaram quentes entre os casais do “Power Couple Brasil” e as ofensas não pararam, fazendo a produção interromper a transmissão do reality show na PlayPlus, plataforma de assinatura.

Jogou sim, você não escutou o prato quebrando? Vai ver de novo antes de comentar o que não sabe! pic.twitter.com/7xIGGqhJUC — BERNARDO ❤️‍🔥 (@comentabernardo) June 9, 2022

O ponto alto do barraco foi quando Brenda não se conteve e reagiu jogando água contra o Karol e Mussunzinho: “Tá aqui, ó. Tá com o sangue muito quente”. Em seguida, Mussunzinho partiu para cima de Matheus e precisou ser contido por Hadson Nery e Bruno Passa.

Já Karol tentou agredir Brenda, mas foi segurada por Anne, Eliza e Pe Lanza. No entanto, ela conseguiu jogar um prato contra a adversária e a câmera foi desligada.

Votação suspensa

Adriane Galisteu, apresentadora do “Power Couple Brasil”, avisou, por meio do Twitter, que a votação da DR desta semana está suspensa.

Sem informar os reais motivos, nesta quinta-feira (09), a direção do reality show da Record TV decidiu parar com a votação da DR do “Power Couple” e afirmou que algumas cenas serão analisadas. Para os fãs do programa, o razão principal seria a briga entre os casais Brenda e Matheus vs. Karol e Mussunzinho.

Os internautas denunciaram ainda um cochicho de Anne Duarte para Karol Menezes durante a formação da berlinda do reality show na noite desta quarta-feira (08).