O que a presença de Um representa para a 4ª temporada ‘Stranger Things’?

O mais novo vilão da série, Vecna, é implacável em seus modos assassinos e há muita confusão sobre quem ele é. Em sua quarta temporada, ‘Stranger Things’ traz surpresas inesperadas, envolvimento na Guerra Fria e esse vilão que aterroriza os jovens de Hawkins, assim como atormentou sua família.

ATENÇÃO: A partir deste ponto, o texto apresenta spoilers.

Quando Onze (Millie Bobby Brown) embarca em uma jornada para recuperar seus poderes, ela é levada de volta ao laboratório e forçada a relembrar fatos dolorosos na esperança de que isso restaure suas habilidades perdidas. Onze entra no tanque de flutuação do laboratório e lentamente começa a reviver seu passado.

É aqui que vemos pela primeira vez 001, o “ordenador amigável”, retratado por Jamie Campbell Bower, um personagem muito gentil. Ele explica a Onze como trabalharam juntos, mas não revela o que aconteceu com ele, aumentando mistério em seu entorno. Onze segue seu conselho quando Um comenta que encontrou sua força relembrando situações em que sentiu raiva.

Sabemos que os experimentos do Dr. Brenner no laboratório permaneceram em segredo ao longo das temporadas. Na temporada 4, ao juntar as peças descobrimos que sua primeira cobaia foi um menino chamado Henry Creel. Filho de Victor Creel (Kevin J. Johnson / Robert Englund), Henry demonstra habilidades psíquicas assustadoramente poderosas, usando seus poderes para assassinar a mãe e a irmã, e fazendo com que seu pai seja preso no Hospital Psiquiátrico Pennhurst. É assim que Brenner leva Henry para o laboratório e assume o controle dele, colocando o chip em seu pescoço que reprime seus poderes.

Ainda no laboratório, Onze livra Henry do chip e ele mata quase todos. A garota foi capaz de detê-lo e acidentalmente abrindo uma passagem para o Mundo Invertido, ela o deixou preso lá.

Na realidade alternativa, One se transformou em Vecna, o ser aterrorizante que agora está massacrando pessoas na atual Hawkins. Assim como Onze, Henry também é capaz de abrir portais, o que lhe permite atormentar o povo de Hawkins antes de matá-los com seus poderes telecinéticos.