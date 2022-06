“Nunca foi sobre dinheiro”: Advogados dizem que Johnny Depp pode abrir mão de indenização

Advogados que defenderam Johnny Depp na batalha jurídica contra sua ex-mulher, Amber Heard, afirmaram que o ator pode abrir mão da indenização de US$ 10 milhões que ela foi condenada a pagar.

Em uma entrevista ao programa Good Morning America, os advogados Benjamin Chew e Camille Vasquez disseram que o ator pode renunciar ao pagamento. “Como o Sr. Depp testemunhou, nunca foi sobre dinheiro para ele. Tratava-se de restaurar sua reputação”, disseram.

A declaração foi feita uma semana após a advogada que defende Heard alegar que sua cliente não teria dinheiro suficiente para pagar a quantia da indenização determinada pelo tribunal.

Os advogados disseram durante o programa que a vitória de Depp na ação se deu baseada em “fatos e evidências” e também pela chance do ator dizer a verdade pela primeira vez sobre seu relacionamento com Amber. “O veredicto é extremamente positivo para Johnny. Foi unânime: foram sete pessoas que decidiram que ele foi difamado. Foram seis anos de preparação, e acho que ele conseguiu se conectar com o júri e o público em geral e contar o que realmente aconteceu nessa relação”, disse Vasquez.

TRIBUNAL

A atriz do filme Acquaman e ex-mulher de Depp, Amber Heard, foi considerada culpada por declarações que fez em um artigo publicado no jornal norte-americano The Washington Post no qual acusava seu ex-marido de abuso. Ela foi condenada a pagar uma indenização de US$ 10 milhões. Mas Depp também foi condenado a pagar US$ 2 milhões a Amber por difamação, então a soma do valor que Amber terá que pagar gira em torno de US$ 8 milhões.

Após o veredicto, o astro de ‘Piratas do Caribe’ emitiu um comunicado de Londres, de onde acompanhou a sessão via remoto. “O júri me devolveu a vida. A verdade sempre prevalece”, disse.