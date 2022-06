Marcos Frota surpreende Fátima Bernardes e Glória Pires no ‘Encontro’ e relembra o ‘Tonho da Lua’

O ator Marcos Frota foi a surpresa do programa ‘Encontro’, da TV Globo, na manhã desta quinta-feira (9). Ele chegou enquanto a atriz Glória Pires falava da sua carreira em conversa com Fátima Bernardes e deu um abraço forte na sua eterna “Rutinha”. Os atores relembraram da novela “Mulheres de Areia”, de 1993, e ele citou o sucesso que o personagem Tonho da Lua faz até hoje.

“Ele [Tonho da Lua] rompeu a barreira do tempo, onde vou brincam de Tonho. As crianças, os autistas. Sem o Wolff Maia (diretor) não existira do jeito que ele fazia, ele propunha um desafio. Tem que ter liberdade, segurança e uma companheira”, disse o ator.

“O Tonho da lua virou vovô. Hoje é minha alegria ver meus netos”, revelou ele ao ver cenas antigas da novela ao lado de Glória Pires.

Já a atriz relembrou de fatos importantes dos seus 50 anos de carreira e falou de como foi difícil começar: “Tinha muita expectativa, com a vida começando é muito difícil imaginar o futuro, você quer as coisas ali. Estava um pouco sem rumo”, lembrou ela.

Glória disse, ainda, que foi rejeitada no seu primeiro teste na emissora. “Meu primeiro teste na Globo para a novela ‘Primeiro Amor’ foi com Daniel Filho e ele me rejeitou. Vivi um trauma por uns 7 anos, mas depois vieram outros papeis com ele”, disse.

Sobre o clássico das novelas “Mulheres de Areia”, ela lembrou que teve que suar muito para dar vida às gêmeas Ruth e Raquel. “A gente fazia isso o dia todo. Troca a roupa e vamos fazer tudo de novo de Raquel. O perfume que escolhi para ela, me ajudou demais pra dar aquele start na hora de mudar de personagem.”

Dez anos e mudanças

O “Encontro” completa dez anos neste mês. Desde que começou, é apresentado por Fátima Bernardes, mas muitas mudanças estão previstas já para o próximo mês.

A primeira delas é a saída de Fátima, que a partir de junho vai apresentar o “The Voice Brasil”. Assim, o matinal será comandado por Patrícia Poeta e o jornalista Manoel Soares.

Além disso, o programa terá o horário invertido com o “Mais Você” e passará a ser exibido logo após o “Bom Dia Brasil”.

