Ludmilla é convidada VIP em importante jogo de basquete nos Estados Unidos

O reconhecimento internacional de Ludmilla é inegável: após ser indicada ao BET Awards 2022 para Melhor Artista Internacional, ela foi convidada para acompanhar um dos jogos das finais da NBA, principal liga de basquetebol profissional do mundo.

A cantora compareceu ao evento acompanhada da esposa, a dançarina Brunna Gonçalves. Elas acompanharam juntas a partida nas primeiras fileiras do TD Garden, uma das principais arenas de Boston, nos Estados Unidos. Os assentos são tradicionalmente ocupados por celebridades e convidados importantes.

O jogo que Ludmilla e Brunna acompanharam foi o terceiro de sete jogos que compõem a final da NBA - tradicionalmente disputada em sete partidas para decidir o vencedor.

Essa não é a primeira vez que a NBA chama Ludmilla para comparecer aos jogos: em junho ano passado, a cantora foi responsável por animar um dos intervalos do jogo - relembre.

O Boston Celtics é o maior vencedor da NBA, acumulando 17 títulos, mas sem vitórias desde a temporada 2007/2008. Já o Golden State Warriors divide o terceiro lugar com o Chicago Bulls entre os clubes com mais títulos. O Warriors tem uma vitória mais recente que o adversário, na temporada 2017/2018.

Premiação

Recentemente, Ludmilla foi indicada ao BET Awards 2022. A carioca foi indicada na categoria de Melhor Artista Internacional e é a única artista da América do Sul finalista este ano.

“É exatamente assim que eu estou agora: sem palavras! Eu não poderia receber presente melhor nesse ano que completo 10 anos de carreira. São anos de luta e dificuldade mas também de muita alegria e momentos bons como esse”, celebrou Ludmilla, através de suas redes sociais.

Ela concorre ao prêmio com nomes como Dave (Reino Unido), Dinos (França), Fally Ipupa (República Democrática do Congo), Fireboy DML (Nigéria), Little Simz (Reino Unido), Tayc (França), Tems (Nigéria) e Major League DJz (África do Sul).

O Black Entertainment Television realiza anualmente a maior cerimônia do mundo para celebrar personalidades negras.

Leia também: Luciana Gimenez chora após colunista divulgar nota sobre herança milionária do pai