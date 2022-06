Justiça liberta um e mantém prisão de dois suspeitos de roubo a imóvel de Carlinhos Maia

O Tribunal de Justiça de Alagoas concedeu liberdade a um e manteve a prisão de dois suspeitos do assalto ao apartamento do influenciador digital Carlinhos Maia. Os três envolvidos passaram por uma audiência de custódia na quarta-feira (8). O prejuízo com o roubo foi estimado em mais de R$ 5 milhões.

Conforme a decisão da Justiça, Emerson de Holanda Lira, 48 anos, conseguiu o direito de responder ao processo em liberdade. Já Wellington Medeiros da Silva Moraes, 27 anos, e Eliabio Custódio Nepomuceno, 38 anos, permanecem presos. O processo tramita em sigilo.

O trio foi detido na última segunda-feira (6), em Campina Grande, na Paraíba. Segundo a Polícia Civil, os três são paraibanos e já tinham antecedentes criminais. Todos eles alegam inocência.

Em entrevista ao G1, os advogados dos suspeitos disseram que vão recorrer das prisões e alegam falta de provas contra eles. No momento das capturas, foram apreendidas ferramentas, celulares, luvas, lanterna e uma escada retrátil que teriam sido utilizadas no crime. No entanto, não foram encontrados os itens furtados do apartamento.

A polícia também apreendeu um carro que, segundo as investigações, apareceu em imagens de câmeras de segurança circulando nas proximidades do prédio.

A corporação acredita que o crime já estava sendo planejado há algum tempo e que pode ter sido cometido por uma quadrilha especializada, sendo que o bando tinha informações privilegiadas sobre falhas no sistema de segurança do prédio.

Insegurança

No último domingo (6), o influenciador deu uma entrevista ao “Fantástico”, na qual disse que ainda não tinha conseguido voltar ao apartamento após o assalto e nem sabe se vai.

O influencer contou como ficou sabendo do ocorrido. “Eu tinha acabado de acordar. Recebi a notícia e fiquei em choque. Por causa da vida de influenciador, as pessoas às vezes falam que mostramos demais. Mas comecei a ganhar dinheiro e notoriedade depois disso. Como você para de mostrar sua vida?”, indagou.

Carlinhos assegurou que não quer parar de expor sua vida nas redes, mas que deve adotar algumas mudanças.

“Não pretendo parar porque foi essa exposição que me fez chegar onde cheguei. Fica a mensagem de se expor um pouco menos”, disse.

