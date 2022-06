José Loreto mostra como cuida da saúde durante as gravações de ‘Pantanal’

Diferente da maioria das novelas atuais da Globo, o remake de “Pantanal” conta com muitas cenas gravadas fora dos estúdios no Rio de Janeiro e para tudo ser feito dentro do prazo o elenco e a equipe técnica precisou morar um tempo no Mato Grosso do Sul.

Com essa mudança de estado, os atores estão usando as redes sociais para mostrar a rotina de gravações e bastidores. Desta vez, José Loreto mostrou aos fãs como cuida da saúde.

Nos stories do Instagram, o famoso, que interpreta o personagem Tadeu, compartilhou fotos onde aparece aplicando insulina. Na legenda, ele escreveu: “Peão tomando insulina”.

Ator José Loreto nos bastidores da novela "Pantanal" (Reprodução/Instagram)

A sequência de fotos pegou muitos seguidores de surpresa, pois não sabiam que ele é diabético, já que não costuma expor sua vida íntima. Vale ressaltar que o famoso descobriu a doença ainda na adolescência, durante viagem com a família.

Em outro momento, José Loreto surge nos bastidores do remake de “Pantanal” e brinca: “Quem vê close, não vê corre”.

Quem também exibiu um momento inusitado do ator nos bastidores da Globo foi Rodrigo Hilbert, que apresenta o “Tempero de Família”, no canal a cabo GNT. Na foto, postada no Twitter e no Instagram, os famosos aparecem dormindo durante a gravação do programa.

Postada na manhã desta quarta-feira (08), a imagem do Instagram contou com a legenda: “Bom dia!!! Tempero de Família chamando Pantanal, câmbio @joseloreto”. Já nos comentários, o ator entrou na brincadeira e comentou: “PANTANAL na escuta Sêo Hilbert, simbora tomar aquele cafezão, câmbio!”.

Mais bastidores

Marcos Palmeira, intérprete de José Leôncio, resolveu mostrar mais sobre os bastidores da novela “Pantanal”, que atualmente é um dos maiores sucessos da Globo.

Na foto, postada nesta terça-feira (07), o ator veterano mostrou aos seus seguidores alguns flagras feitos entre uma cena e outra com os atores Lucas Leto, que vai entrar na trama, e Murilo Benício, que faz o vilão Tenório.

A postagem mostra os famosos ensaiando uma cena ao ar livre na fazenda. Já a legenda revelou: “Zé Leôncio, Marcelo e Tenório. Araaa! Tem novidade à vista em Pantanal”, escreve Marcos Palmeira, indagando a curiosidade dos fãs.

