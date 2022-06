Globoplay estreia produção focada na sexualidade masculina

Está cada vez mais comum falar sobre a sexualidade em diversos locais e, nesta semana, o projeto “Sobre o Prazer Deles” estreou no streaming, buscando falar sobre o tema a partir da perspectiva masculina.

Com um formato de mesa redonda, a produção está disponível no Globoplay e é apresentada pelo médico Uno Vulpo, pelo podcaster Leandro Neko e pelo cineasta Lucca Najar, que conversam com convidados especiais sobre os diversos assuntos que cercam a sexualidade do homem.

Segundo o trio, o programa inédito busca debater sem tabus e com muito bom humor: “Queremos estabelecer a confiança discutindo todas as dúvidas, casos e temas que surgirem com informações confiáveis, referenciadas e com uma abordagem leve, mas sempre didática”, contou Uno.

“Sobre o Prazer Deles” também marca a estreia dos podcasts na plataforma de streaming da Globo e, por isso, a cada semana um novo programa será lançado, sempre às quartas-feiras.

Apresentadores do "Sobre o Prazer Deles", que chega ao catálogo do Globoplay (Eduardo Urzedo/Globo)

No primeiro episódio , o convidado é Pedro de Figueiredo, idealizador do MEMOH, que conversa sobre os desejos e as inseguranças na hora do sexo, a partir do ponto de vista do homem hétero e cisgênero.

De acordo com Uno, o podcast reúne episódios que falam diretamente com o público: “Conseguimos olhar as questões diante de várias óticas. Se fosse uma mesa só de homens héteros cisgênero, por exemplo, homens gays se sentiriam deixados de lado, e eles também têm suas questões, assim como os homens trans. Assim, nos organizamos em uma mesa mais plural e diversa”.

O apresentador do “Sobre o Prazer Deles” revela ainda como foi a escolha dos temas de cada programa: “Eles surgiram das nossas próprias dúvidas e de amigos. Não tem forma mais empática de discutir um tema do que quando você é o próprio tema. Quando você conta os próprios casos, rindo de si mesmo, a coisa fica bem mais leve e divertida. Existem momentos em que uma sobriedade maior é necessária, mas acredito que sempre em algum momento podemos quebrar o gelo com alguma risada, aliada com informações verdadeiras e confiáveis”.

