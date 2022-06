Ex-empresária fala sobre pedido de casamento de Cláudia Rodrigues: ‘Pega de surpresa’

Adriane Bonato falou com seus seguidores a respeito do pedido de casamento feito pela atriz Cláudia Rodrigues, com quem ela está junto há dez anos. Na última terça-feira (7), a artista assumiu publicamente o relacionamento e se declarou para a amada, que afirmou que foi “pega de surpresa”.

Adriane é ex-empresária de Cláudia e, além de cuidar da carreira da atriz, ela também a ajudava em assuntos pessoais. A atriz sofre com esclerose múltipla há 22 anos e disse que a amada sempre foi “seu anjo da guarda” no dia em que a pediu em casamento.

A ex-empresária falou sobre o pedido em um vídeo publicado na madrugada desta quinta-feira (9) no seu Instagram (veja abaixo).

“Boa noite, planeta, tudo bem com vocês? Eu estou gravando esse vídeo para me posicionar em relação ao pedido de casamento da Claudinha. Só que antes de eu falar com vocês, quero pedir desculpas para toda a imprensa por não ter respondido vocês prontamente como eu sempre fiz, mas vocês, tanto quanto eu, foram pegos de surpresa”, começou Adriane.

“Eu precisei pensar, precisei refletir, porque o amor existe entre ambas as partes, só que eu sempre lidei com a Claudia no lado profissional, trabalhando com ela, fazendo as coisas, e agora com essa mudança eu precisava pensar, colocar as coisas no lugar e entender tudo isso para daí eu falar. Você me aprontou uma, né? Eu não esperava isso de você, não, mas tudo bem, amanhã [sexta-feira] eu vou aí para conversarmos e resolvermos isso juntas”, continuou.

Adriane ainda disse que voltará a falar publicamente sobre o assunto apenas após conversar com Cláudia.

Declaração e pedido de casamento

Cláudia Rodrigues também usou as redes sociais para assumir o relacionamento com Adriana e a pedir em casamento.

“Gente, gostaria muito que vocês respeitassem esse momento que estou passando e entendessem também. E não me julguem, por favor! Eu só quero ser feliz e vi que isso só é possível com o homem da minha vida! E eu descobri que o HOMEM DA MINHA VIDA É UMA MULHER! E essa mulher é a Adriane Bonato, uma pessoa incrível que me devolveu a vida e a vontade de viver e continuar lutando todos os dias pela minha vida!”, começou a atriz.

“Eu queria dividir isso com vocês e dizer que estou fazendo um pedido de presente de aniversário: é que a Dri entenda que eu amo ela, que não vivo sem ela, e sem ela vegeto e sofro. E que quero viver com ela pro resto da minha vida. Por isso quero que ela aceite meu pedido de casamento. Esse é o meu pedido!”, escreveu.

Desde então, Adriana ainda não tinha se posicionado sobre o pedido de casamento.

