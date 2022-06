Com a estreia de ‘Arremessando Alto’ na Netflix, Adam Sandler ganha destaque nos assuntos mais comentados da internet (Reprodução/Netflix)

O filme ‘Arremessando Alto’ (Hustle), estrelado por Adam Sandler, chegou à plataforma da Netflix nesta quarta-feira (8) e já tem rendido diversos comentários na internet. Após horas no catálogo, os usuários do Twitter levaram o nome do ator principal aos trending topics da rede social pela sua atuação.

Adam Sandler, você é RI-DÍ-CULOOOO.

Meu novo filme Arremessando Alto é uma verdadeira carta de amor ao basquete e já está disponível. pic.twitter.com/mV8qggZjeu — netflixbrasil (@NetflixBrasil) June 8, 2022

A trama traz a história de um olheiro de time de basquete (Adam Sandler) que está em baixa na carreira. Logo ele descobre um grande jogador no exterior e o leva para os Estados Unidos sem a aprovação de seu time. Após a atitude do olheiro, os dois passam a brigar por um espaço na NBA. O famoso jogador de basquete, LeBron James trabalhou na produção do filme.

Reações nas redes sociais

Após o nome de Adam Sandler ser levantado nos tópicos mais comentados do Twitter, diversos usuários deram suas impressões sobre a trama e falaram da atuação de Adam Sandler.

“Simplesmente Adam Sandler, o cara que não faz filme ruim”, registou um dos internautas na rede social.

Simplesmente Adam Sandler o cara não faz um filme ruim pic.twitter.com/yuI6mucO10 — Biel | (@Biel_comenta) June 8, 2022

“Adam Sandler não erra nunca, é impressionante. Na moral, Assistam ‘Arremessando Alto’, registou outra internauta.

Adam Sandler não erra NUNCA, é impressionante. Na moral, assistam Arremessando Alto. — Isabella (@rbisa_) June 8, 2022

“Nem gosto de basquete, mas vou assistir por causa do Adam Sandler”, registou um usuário da rede social.

nem gosto de basquete mas vou assistir por causa do adam sandler https://t.co/ne2ITfyUFh — matheus (@mfoguin) June 8, 2022

Avaliação de ‘Arremessando Alto’ pela crítica

O filme não só ganhou pontos positivos da audiência, mas também recebeu uma boa nota inicial da crítica. No Rotten Tomatoes, o longa abriu com 85% de aprovação, com nota 6.90/10 com 47 reviews até o momento.

Já na crítica do Metacritic, ‘Arremessando Alto’ alcançou a pontuação de 66/100, com a recepção favorável do longa-metragem. Apesar de ser conhecido por seus protagonismos marcantes nas comédias românticas, Adam Sandler continua sendo bem visto em produções de outros gêneros, considerado como “o cara que não faz filme ruim” por diversos fãs de seus trabalhos.

