Atriz diz que foi mordida por jacaré durante as gravações de ‘Pantanal’

No Remake de "Pantanal", Guta (Julia Dalavia) vive com segredos para proteger a família (Reprodução/Globo)

A atriz Julia Dalavia, que interpreta a Guta no remake da novela “Pantanal”, revelou que passou por alguns perrengues durante as gravações no Mato Grosso do Sul.

Durante uma entrevista para a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a famosa disse que já levou uma mordida de um jacaré filhote nos bastidores das gravações.

Segundo ela, a mordida foi em uma das nádegas durante um banho no rio: “A gente estava no rio conversando, era um dia de folga, estava todo mundo curtindo esses primeiros dias de Pantanal. De repente, eu sinto uma mordida na minha bunda. Mas uma boca que não era uma boca de um peixinho nem de um peixe grande. Era uma boca enorme, uma boca de um jacaré”, contou a atriz.

Julia Dalavia não é filha de Gloria Pires e já esteve em outras produções da Globo (Foto: Divulgação/Globo)

Julia Dalavia disse que a mordida não doeu, mas achou estranho: “‘Na hora eu entendi. O jacaré mordeu e soltou e eu não acreditei. Não doeu. Eu dei um grito, quando eu fui olhar tinham dois furos: dois em cima e dois embaixo, enormes. Era a prova”, disse ela.

Depois do perrengue, a atriz conta que leva a situação com leveza: “Eu acho que foi um filhote, um jacarezinho bebê que se perdeu por ali e abocanhou o negócio errado, na hora errada e saiu rápido [risos]”.

Na entrevista ,Julia Dalavia comentou como lida com as brincadeiras e as críticas sobre sua personagem no remake da novela: “É muito bom ver que as pessoas interagem e criam memes. Eu ouço coisas diferentes sobre a Guta, há pessoas que acham ela complexa, principalmente ao se comunicar com os pais. Mas eu recebo também elogios de pessoas que gostam do que ela diz”.

"Pantanal": Antes da picada, Jove (Jesuita Barbosa) vive momentos de romance com Guta Julia Dalavia) (Divulgação/Globo)

Vale lembrar que Guta vai reencontrar Marcelo (Lucas Leto) nos próximos capítulos da novela da Globo. Em breve, o meio-irmão da filha de Tenório (Murilo Benício) e Maria Bruaca (Isabel Teixeira) chegará ao Pantanal e o romance dos dois voltará a ser tema da trama.

Como já sabemos, Guta e Marcelo vão se envolver e acabam vivendo um romance intenso. Além disso, a jovem engravida e fica desesperada, já que terá que contar ao pai.

