Ana Maria Braga traz bolsa de valores à pauta do ‘Mais Você’

Ana Maria Braga trouxe um assunto complexo ao “Mais Você” na manhã desta quinta-feira (9). Ao lado do ex-BBB Gil do Vigor, ela falou sobre bolsa de valores no quadro “Tá Lascado”,

A proposta era desmistificar a B3, bolsa de valores oficial do Brasil, sediada em São Paulo. O assunto, um tanto quanto espinhoso, foi tratado com leveza no matinal.

“A forma como a bolsa funciona ainda é desconhecida para a maioria das pessoas. Não se sentia diminuído porque você não entende. É um negócio muito complexo”, disse Ana Maria.

Gil reforçou que investir não é um privilégio para os ricos, mas que é preciso sim ter um pouco de conhecimento antes de se aventurar.

Primeiro, a reportagem foi às ruas para saber o que as pessoas sabiam sobre a bolsa de valores. Em seguida, um VT mostrou Gil do Vigor na B3 conversando com um especialista e explicando pontos fundamentais sobre a temática, como qual é o papel dos corretores.

Ações da Eletrobras e ‘climão’

Na última quarta-feira (8), a apresentadora também dedicou um bom espaço do programa para falar sobre investimentos e possibilidade de aquisição de ações da Eletrobras por meio do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O momento, inclusive, rendeu um “climão” com o repórter Fabrício Battaglini.

O jornalista fez uma entrada ao vivo direto de uma agência da Caixa Econômica Federal para dar mais informações sobre a questão. Foi quando Ana Maria perguntou, sem papas na língua, o saldo do colega,

“Quanto você tem de fundo de garantia?”, questionou a loira, deixando o repórter visivelmente sem graça. “Ué, falou que abriu ontem [o aplicativo]. Quero saber quanto tem. Vou fazer outra pergunta: quanto você vai poder aplicar?”, insistiu, aos risos.

Fabrício devolveu a pergunta para Ana Maria, que respondeu: “Não tenho fundo de garantia. Adoraria ter, mas não tenho”.

O repórter disse que a apresentadora poderia ter uma conta inativa, o que também foi negado por ela. “Não, já mexi nela faz tempo. Já precisei de dinheiro antes.”

