Vídeo mostra Luísa Sonza e Jojo Todynho dançando ao som de hit da web

Jojo Todynho sempre mostra que convive muito bem com outros famosos, principalmente com as mulheres que cantam funk, e recentemente a esposa de Lucas Souza apareceu em um vídeo ao lado de Luísa Sonza.

Postado nas redes sociais, a filmagem mostra as cantoras dançando e se divertindo ao som da música Raspadinha, Limpinha, do MC Aleff, que nas últimas semanas tem dominado as redes sociais.

O vídeo, onde Jojo Todynho e Luisa Sonza aparecem rebolando, foi gravado nos bastidores do show que aconteceu em Nilópolis, no Rio de Janeiro, e rendeu mais de 5 milhões de visualizações e muitos comentários respondendo a legenda: “Ó quem colou no show”, escreveu a loira.

Nos comentários, os seguidores elogiaram as funkeiras e se divertiram com o momento de descontração das famosas.”Quem tem joga!”, escreveu a dançarina Scheila Carvalho. Já um fã postou: “Gostosas”, elogiou um terceiro. Outro disse: “Dancinha de milhões”.

Vale lembrar que Jojo Todynho está no elenco da “Dança dos Famosos”. No último domingo (05), a esposa de Lucas Souza ficou em primeiro lugar na competição, que contou ainda com Vitória Strada, Ana Furtado e Douglas Souza, que se apresentaram ao som do sertanejo.

As celebridades mostraram que sabem dançar, mas nem todos seguem para a próxima semana. Após uma disputa acirrada, Ana Furtado, Vitória Strada e Jojo Todynho continuam na atração, mas Douglas Souza foi eliminado do reality de dança do “Domingão com Huck”.

Jojo Todynho na "Dança dos Famosos", da Globo (Reprodução/Globo)

No próximo domingo (12) outras duplas se apresentam no programa da Globo. Jéssica Ellen, Sergio Menezes e Vitão continuam em busca do título. seguem na competição.

Além de Leandro Lima e Deborah Secco, o júri do quadro contou com Carlinhos de Jesus, Zebrinha e Ana Botafogo. Quem também foi ao palco foi o cantor Raí Saia Rodada, dono do hit “Tapão na Raba”.

Com direção de Henrique Matias, a grande final da “Dança dos Famosos” será apresentada por Luciano Huck no dia 03 de julho.

