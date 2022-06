Sessão da Tarde: ‘A Última Palavra’ tem curiosa conexão com químico que inspirou criação do prêmio Nobel

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta quarta-feira (8) o filme “A Última Palavra″, lançado em 2017. O longa é estrelado por Shirley MacLaine (”Se Meu Apartamento Falasse”) e Amanda Seyfried (”Meninas Malvadas”).

O filme conta a história de Harriett (MacLaine), uma mulher de negócios bem sucedida que já está aposentada. Ela deseja controlar todos ao seu redor e a impressão que as pessoas tem dela.

Para ter certeza que tudo sairá dentro dos conformes - até mesmo após sua morte - ela paga ao jornal local para que seu obituário seja escrito com ela ainda em vida, para que ela mesma possa aprovar o texto.

Quem é designada pelo diretor do jornal para a inusitada tarefa é Anne (Seyfried), uma jovem jornalista que se recusa a fazer as coisas conforme o desejo de Harriett. Ela acaba descobrir detalhes sobre a vida da aposentada que resulta em uma amizade transformadora.

Segundo o IMDb, o roteiro do filme foi inspirado no incidente que Alfred Nobel, o químico sueco que inspirou a criação do prêmio Nobel. As histórias são bem parecidas e é possível traçar bons paralelos.

No século 19, Alfred Nobel foi dado como morto, após seu irmão Ludvig sofrer um ataque cardíaco na França e falecer. Um jornal local escreveu - erroneamente - que quem tinha morrido era Alfred.

Com isso, o inventor da dinamite teve o desprazer de ler seu próprio obituário no jornal, publicado prematuramente com ele ainda vivo.

Desse momento em diante, o químico passou a repensar toda a sua carreira. Quando ele morreu de verdade, deixou a maior parte de sua considerável fortuna para financiar os Prêmios Nobel, na tentativa deixar um legado melhor para o mundo que não fosse necessariamente apenas a dinamite.

