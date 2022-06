Projota participa do ‘Encontro’ e relembra quando se separou da esposa: ‘Acordei suando frio’

Projota relembrou no 'Encontro' quando se separou da esposa (Reprodução/TV Globo)

O cantor e ex-BBB Projota participou do “Encontro”, da TV Globo, na manhã desta quarta-feira (8). Ele relembrou suas participações no programa, que celebra dez anos neste mês, e falou sobre o momento em que terminou o relacionamento com a influenciadora digital Tamy Contro.

“Estávamos separados há um ano e acordei uma noite sabendo que a gente ia ficar junto, conseguia visualizar tudo que ia acontecer. Acordei suando frio, só peguei o telefone e liguei e a gente está junto até hoje. Tem coisas que não têm explicação”, relatou ele.

Em seguida, foi exibida uma retrospectiva da carreira do ex-BBB e ele lembrou quando a astróloga Glória Britho viu nas cartas que ele seria pai:

“Casei em 2019 e Marieva [filha] foi fabricada na lua de mel. Casamos em maio e 12 de junho a Tamy me presenteou com o sapatinho, tinha acabado de revelar que estava grávida. Sempre foi meu sonho ser pai. Ela fez uma caça ao tesouro para me contar e parou de usar anticoncepcional quando a gente casou, chorei igual doido”, lembrou.

Recorde de participações

A presença de Projota foi uma surpresa à apresentadora Fátima Bernardes. Depois de cantar um trecho da música “Muleke de Vila”, um de seus maiores sucessos, ele revelou que é um dos convidados que mais esteve no matinal: “25 vezes”.

“Eu perco sempre [a conta]. Toda vez que eu venho, eu me atualizo. É muitas vezes. São dez anos né”, disse ele. “Eu tô ali pelo menos no Top 3. Sempre foi disputado, eu e Ludmilla”, completou, brincando.

Dez anos e mudanças

O “Encontro” completa dez anos neste mês. Desde que começou, é apresentado por Fátima Bernardes, mas muitas mudanças estão previstas já para o próximo mês.

A primeira delas é a saída de Fátima, que a partir de junho vai apresentar o “The Voice Brasil”. Assim, o matinal será comandado por Patrícia Poeta e o jornalista Manoel Soares.

Além disso, o programa terá o horário invertido com o “Mais Você” e passará a ser exibido logo após o “Bom Dia Brasil”.

