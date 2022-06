O que você precisa relembrar antes de ver a 6ª temporada de ‘Peaky Blinders’ na Netflix

Depois de sua estreia no Reino Unido, a 6ª e última temporada de ‘Peaky Blinders’, estreia dia 10 de junho na Netflix. Os fãs da série estão em contagem regressiva, já que a estreia mundial na plataforma de streaming se aproxima. Pensando neles, montamos um resumão de tudo o que aconteceu na quinta temporada.

Antes de mais nada, a 6ª de ‘Peaky Blinders’ chega depois de quase dois anos de ansiosa espera e o criador, Steven Knight, que também dirige a série, explora o cenário sociopolítico em rápida mudança da Grã-Bretanha no início do século 20 e os personagens desagradáveis que ajudaram a moldá-lo. Com um elenco incrível de talentos britânicos, incluindo Murphy, Tom Hardy e a falecida Helen McCrory, o fim de Peaky Blinders parece o fim de uma era.

A traição de Linda

Depois de descobrir que Linda o estava traindo com outro homem, Arthur executa uma vingança sangrenta, espancando o homem até a morte. Na festa de Tommy, ela aponta uma arma para o marido e o teria matado se Polly não tivesse intervindo e atirado nela primeiro. Depois que Linda se recupera de seus ferimentos, ela diz boa viagem a Arthur.

Finn entra para a gangue

Finn é o mais novo dos Shelbys, mas desde então se tornou um homem por direito próprio. Depois de implorar a Tommy várias vezes para deixá-lo se juntar aos Peaky Blinders, Tommy relutantemente aceita seu pedido, produzindo consequências covardes para Finn e o resto da turma.

Tommy é recrutado como espião

Tommy é um soldado, antes de tudo. Com a ascensão do Partido Nacional Socialista na Alemanha e no exterior, Churchill recruta Tommy para ficar de olho no líder fascista, MP Oswald Mosley.

A guerra iminente com os Billy Boys

Os Peaky Blinders não são estranhos ao conflito com gangues rivais, mas nunca encontraram ninguém como os Billy Boys até este ponto. Depois que os Billy Boys matam o filho de Aberama Gold, Tommy promete vingança. No entanto, quando chega a hora, o plano é frustrado.

O crash da bolsa em 1929

Na 5ª temporada, Michael está trabalhando nos Estados Unidos no escritório do Shelby em Detroit quando a notícia do crash da bolsa de valores é anunciada. Ao retornar a Birmingham, Michael se opõe aos planos de Tommy de garantir uma segunda fonte de renda.

Enquanto na festa de Tommy, Mosley aproveita a oportunidade para renunciar à agitação política e social na Grã-Bretanha. Ele então anuncia a todos os presentes que formará um novo partido: a União Britânica de Fascistas. É neste ponto que Churchill diz a Tommy para tirar Mosley.

Gina Grey

A esposa americana de Michael parece ser muito mais do que parece. É vagamente insinuado que sua própria família está envolvida no tráfico de drogas. Especula-se que ela poderia ser uma espiã de Mosley ou até mesmo uma nazista.

A partida de tia Polly

Polly está dividida durante toda a 5ª temporada: ela fica do lado de seu filho ou de seu amado sobrinho? Em uma reunião privada entre os dois, Tommy deixa Polly saber que se ela fizer algo além de ficar do lado dele, ele a matará. Como resultado, Polly se demite.