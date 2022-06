Laís Caldas dá resposta atravessada após crítica sobre volume dos lábios: ‘Dá uma estudadinha’

A ex-BBB Laís Caldas rebateu a crítica de um seguidor a respeito do volume dos seus lábios. A médica goiana mandou a pessoa dar uma “estudadinha” e afirmou: “vou colocar mais”.

A resposta da ex-BBB ocorreu em stories postados no seu Instagram. Após um seguidor dizer que ela tinha exagerado no “botox” que colocou nos lábios e que estava no limite de ficar “superfeia”, a médica disse:

“Primeiro, antes de criticar, dá uma estudadinha. Botox não é colocado nos lábios. Para dar volume nos lábios, usamos preenchimento, geralmente uso ácido hialurônico. Por último, acho meus lábios lindos, o tamanho está ideal. Está bem harmônico com o meu rosto, e se for necessário, vou colocar mais”, declarou.

Enquanto ainda estava no BBB22, a médica já era alvo de críicas a respeito de procedimentos estéticos. No entanto, em entrevista à revista “Quem”, ela disse que lida bem com as avaliações negativas e que os parâmetros observados nas imagens de antes e depois dos haters “não eram válidos”.

“Estou tranquila em relação às críticas, porque a comparação que eles faziam não era com a realidade. Pegavam fotos em que eu aparecia maquiada aqui fora e, que eu já tinha feito harmonização até, e comparavam com foto minha de quando eu acabava de acordar na casa, toda inchada. Lá em casa, nossa rotina de alimentação e treinos, é diferente. Não só eu, como outros participantes, ficamos um pouco inchados. Então, as fotos que eles usavam para fazer as comparações, para mim, não servem como parâmetro. Por isso, estou tranquila em relação a isso e recebi superbem as críticas. Quem me vê pessoalmente vê a realidade”, disse.

BBB22

Laís Caldas foi a nona eliminada do BBB22. Amiga de Jade Picon, a médica ficou marcada por “perseguir” o ator Arthur Aguiar, que acabou vencendo o reality show.

Ainda dentro da casa ela iniciou um relacionamento com Gustavo Marsengo e, após o fim do programa, os dois acabaram assumindo oficialmente o namoro. Desde então, seguem juntos até mesmo nos compromissos profissionais.

