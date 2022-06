Kate Bush atinge 1º lugar no Spotify e quebra recorde na Billboard após ‘Stranger Things’

Pela primeira vez, a cantora Kate Bush atinge o primeiro lugar nas músicas mais ouvidas em todo o mundo no Spotify. Desde terça-feira (7), a canção “Running Up That Hill (A Deal with God)” está no topo da lista Top 50 Global.

Outro recorde foi quebrado: esta também é a primeira vez que Bush atinge o top 10 da Billboard Hot 100, parada que contabiliza audiência de músicas em rádios e plataformas de streaming. Nesta semana, ela figura em oitavo lugar.

A cantora sempre foi bem sucedida nas paradas do Reino Unido, mas nunca tinha alçado voo tão alto nos Estados Unidos - mercado que boa parte dos artistas internacionais miram.

Os feitos recentes da canção se devem após ser incluída na trilha sonora da série “Stranger Things” - entenda.

“Vocês devem ter ouvido que a primeira parte da nova e fantástica série ‘Stranger Things’ foi lançada recentemente na Netflix. Ela apresenta a música ‘Running Up That Hill’, que está ganhando um novo sopro de vida por parte dos jovens fãs que amam a série - eu também amo!”, escreveu Bush, em rara declaração, através de seu site oficial.

“Por causa disso, ‘Running Up That Hill’ está nas paradas em todo o mundo e chegou ao número 8 das paradas do Reino Unido. É tudo muito emocionante! Muito obrigado a todos que apoiaram a música. Espero com a respiração presa pelo resto da série em julho”, concluiu a cantora.

“Running Up That Hill” foi gravada em 1985, para o álbum “Hounds of Love”, e tem uma letra que remete a uma atmosfera espiritual, algo típico nas canções de Kate Bush. A fama da cantora britânica, porém, vem de antes, com hits desde a década de 1970.

Ela se tornou mundialmente famosa a partir de 1978, quando lançou “Wuthering Heights”, uma música sobre um amor assombrado inspirada no livro “O Morro dos Ventos Uivantes”.

Outra música de Kate Bush que ganhou reconhecimento por ter entrado para trilhas sonoras foi “Cloudbusting”. A faixa fez parte da terceira temporada de “The Handmaid’s Tale”. Relembre neste link.

Atualmente, Bush tem 63 anos de idade. Seu último lançamento foi em 2011, com o álbum “50 Words for Snow”. Suas músicas, porém, seguem influenciando uma série de artistas, de Lorde a Florence and the Machine.

