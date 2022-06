Festa de aniversário da bebê Lilibet foi um piquenique; príncipe Charles não estava presente

O aniversário de um ano da bebê Lilibet, filha caçula de Meghan Markle e do príncipe Harry, não esteve na pauta dos acontecimentos oficiais do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, mas certamente não passou despercebido pelos fãs da realeza.

O duque e a duquesa de Sussex optaram por realizar uma festa especial de primeiro aniversário para sua filhinha enquanto estavam no Reino Unido no final de semana passado. De acordo com o The Sun, o primeiro aniversário de Lilibet foi uma simples festa no jardim, que Meghan e Harry realizaram no Frogmore Cottage.

A festa incluiu lanches tipo piquenique e balões e jogos clássicos infantis e Lilibet também ganhou um bolo de aniversário para comemorar o dia. “Foi um trabalho adorável e tinha tudo o que você esperaria de uma festa de aniversário de criança”, explicou uma fonte ao The Sun.

Fontes revelaram à Cosmopolitan que não havia entretenimento na festa íntima, mas que aqueles próximos aos Sussex foram convidados para um encontro informal. “A ideia era que fosse muito descontraído e casual, com as pessoas livres para entrar e sair quando quisessem”, continuou a fonte.

A lista de convidados incluía a prima de Harry, Zara Tindall, junto com seu marido Mike e seus filhos, Mia, 8, Lena, 3, e Lucas, 1, bem como os filhos de Peter Phillips e Autumn Kelly, Savannah, 11, e Isla, 10. Charlie Van Straubenzee, que é padrinho do filho de Harry e Meghan, Archie, teria sido convidado, assim como o padrinho da princesa Charlotte, Tom Van Straubenzee, amigo íntimo de Harry e William há muito tempo.

Além disso, o príncipe Charles, avô de Lilibet, não estava presente. Os jornais britânicos também informaram que Charles e Camilla conheceram a criança em um momento anterior ao seu aniversário, logo quando Meghan e Harry chegaram ao Reino Unido.

“Foi uma boa oportunidade para as outras crianças da realeza conhecerem Lilibet pela primeira vez”, acrescentou a fonte. No entanto, o príncipe William e Kate Middleton estariam ausentes da festa.

Informações do Page Six relataram que Harry e Meghan Markle convidaram William e Kate, mas que estes não puderam ir ao evento. Não se sabe se os filhos do casal, George, Charlotte e Louis foram para a casa da “tia Meghan”, mas o fato é que os pais não estiveram no evento familiar. Tudo isso porque eles já tinham programado um evento no País de Gales, especificamente no Castelo de Cardiff, como parte das comemorações do Jubileu de Platina.

Fontes disseram ao Page Six que os Sussex “estenderam um ramo de oliveira” aos Cambridges com o convite, apesar da rixa entre as duas famílias.

Para outro meio de comunicação, o The Daily Beast, fontes relataram que nenhum dos membros seniores da família real participou da festa de aniversário de Lilibet, mas que muitos compartilharam seus votos de felicidades para a menina online.

Segundo a Vanity Fair, Meghan e Harry deixaram o Reino Unido logo após a festa de aniversário de Lilibet e voltaram para casa na Califórnia antes do final do Jubileu de Platina.