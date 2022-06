Ex-BBB Maria recebe cantada de Linn da Quebrada após publicar vídeo no pole dance

A ex-BBB e cantora Maria compartilhou todo seu talento em suas redes sociais nesta terça-feira (7). Ao voltar a praticar pole dance, a artista recordou um vídeo em publicou em seu Instagram. Além da coragem para se aventurar em um reality e o repertório na música, Maria também mostrou que possui outras facetas.

“Primeira vez no spin (barra giratória) e esse combo foi com meu lado esquerdo (sou destra)!!!!! aaaaa - no pole dance, a gente faz os mesmos movimentos para os dois lados - tô que nem pinto no lixo”, escreveu ela na legenda da postagem.

Após compartilhar sua performance no pole dance, sua ex-colega de confinamento do ‘BBB’, Linn da Quebrada, garantiu seu espaço na seção de comentários e foi direta ao ponto. Em tom de brincadeira, Lina cantou Maria: “Caracaaaaa porra maria q vitória eh essa, eu amaria. Deixa?”, “me chama de polinn dance e se agarra em mim”, registrou ela.

Assista ao vídeo:

Linn da Quebrada e Maria no ‘BBB 22′

As duas participantes marcaram o reality ao protagonizarem o primeiro beijo entre uma mulher e uma travesti em um programa de TV. Dentro do ‘Big Brother Brasil’, Linn e Maria possuíam um relacionamento casual e de amizade.

Após deixar o programa por agressão à participante Natália, Maria falou sobre querer continuar o relacionamento com Linn da Quebrada fora da casa.

“Estou aberta a conversar com qualquer pessoa do programa. Quero muito continuar a amizade que eu tinha com a Lina lá dentro. A gente tinha uma troca muito legal, uma identificação uma com a outra. É alguém com quem quero ter uma ter uma amizade. Eli [outro participante] e Lina são pessoas diferentes e com quem tive relacionamentos diferentes. Eu e ela temos nossos atravessamentos”, revelou Maria em entrevista ao jornal O Globo.