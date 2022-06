Estas são as referências ao cinema de horror presentes na 4ª temporada de ‘Stranger Things’

Desde sua estreia na Netflix, em 2016, ‘Stranger Things’ é considerada uma das séries de maior sucesso da plataforma. A trama principal segue a adolescente Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown, cujos incríveis super poderes psíquicos atraem os habitantes de Hawkins para descobertas do chamado Mundo Invertido.

É um fato inegável que a série tem milhares de fãs pelo mundo e a quarta temporada, que também será a penúltima e estreou no final de maio, traz assuntos mais profundos já que as crianças estão mais crescidas.

É nesse estilo de terror dos anos 80, inaugurado por Steven Spielberg no cinema, que a série se apresenta. É difícil esquecer a primeira vez que nos encantamos com ‘ET’, ‘The Goonies’, ‘Stand By Me’, ‘Firestarter’, ou ‘Poltergeist’. Esses, sem dúvida, foram marcos impactantes para as primeiras temporadas de ‘Stranger Things’.

Esta quarta temporada, traz referências de filmes bem mais aterrorizantes. Claro que Vecna não é Freddy Krueger, mas o vilão interdimensional da temporada 4 compartilha várias características de ‘Um Pesadelo na Rua Elm’ de 1984. Ele entra no subconsciente, por exemplo, atormentando as vítimas com inseguranças e momentos de trauma.

Os Duffers também se inspiraram no clássico ‘O Chamado’, que apesar da maldição estar ligada a uma fita VHS assombrada, como a de Samara, tem uma vida útil de cerca de uma semana. Essa é a motivação do grupo para descobrir como resolver a situação rapidamente.

Em uma entrevista anterior ao podcast Present Company, Ross Duffer disse: “Quando lançamos para a Netflix anos atrás, lançamos como as crianças. Pensamos em referências como ‘Os Goonies’ em ‘E.T’.”, disse Ross. “Os adultos estarão em algo parecido à atmosfera de ‘Close Encounters’, já os adolescentes estão em ‘Nightmare on Elm Street’ ou ‘Halloween’. Mas, este ano, não temos mais crianças. Então, não podemos mais fazer os ‘Goonies’. A nova temporada será algo como um filme de terror. Foi divertido fazer essa mudança”.

A atmosfera de Stephen King, mestre do horror, também se estende por Hawkins desde a primeira temporada, mas os Duffers estão sondando as profundezas de King de novas maneiras nesta temporada.