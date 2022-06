Cabeleireiro de Meghan revela detalhes sobre Archie e Lilibet

George Northwood, o cabeleireiro de Meghan Markle, que também é amigo da duquesa, postou várias fotos dela em seu instagram profissional. Meghan Markle esteve no Reino Unido no último final de semana para acompanhar o príncipe Harry nas celebrações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II.

A programação durou 4 dias no país, de 2 a 5 de junho, e marcou o reencontro dos Sussex com o restante da realeza logo após a saída deles da Coroa britânica, no início de 2020.

Mas não foi só sobre o visual de Meghan Markle que George Northwood falou. O funcionário e amigo de Meghan Markle deu informações sobre os filhos da duquesa de Sussex: Archie, de 3 anos, e Lilibet, que acaba de completar um ano.

Na sexta-feira, 3, ele compartilhou várias fotos de Meghan no Serviço de Ação de Graças da Rainha na Catedral de St. Paul. Ela tinha o cabelo preso em um coque elegante, coberto por um chapéu branco de abas largas e usava um casaco Dior combinando. Na legenda, ele escreveu: “Tão nostálgico e maravilhoso estar reunido Harry, Meghan e sua família no Reino Unido, Archie cresceu e se tornou o garotinho mais fofo e bem-educado e Lilibet é simplesmente linda”.

Meghan e Harry divulgaram poucas fotos de seus filhos até agora. A mais atual é do cartão de Natal da família que foi revelado no final do ano passado.

Esta foi a primeira vez que eles retornam ao Reino Unido como uma família desde o nascimento de Lilibet. Meghan e Harry se mudaram para Montecito, Califórnia, depois de decidirem se afastar de seus papéis oficiais na família real.

De acordo com a imprensa britânica, eles teriam apresentado a rainha Elizabeth para sua filha e seu bisneto, durante um almoço privado com o monarca e membros da realeza. Lilibet é na verdade o apelido de infância da Rainha, criando um vínculo entre eles antes mesmo de se conhecerem.