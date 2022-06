Veja como está atualmente o ator Marcello Antony, de ‘Senhora do Destino’

Já faz algum tempo que o brasileiro não vê mais Marcello Antony pela televisão. O ator foi protagonista de uma das novelas mais bem-sucedidas da TV Globo, “Senhora do Destino”, quando interpretou um gerente de restaurante chamado Viriato.

Mas... O que aconteceu com o ator Marcello Antony?

Ele começou no teatro, em 1989. Ele só passou dos palcos para as telas a partir de 1996, quando foi escalado para “O Rei do Gado”.

Desde então, passou por diversas produções na TV Globo, conseguindo papéis de destaque em diversas tramas.

Seus papéis mais lembrados - além de “Senhora do Destino” - foram em novelas como “Torre de Babel”, “Terra Nostra”, “Coração de Estudante” e “Mulheres Apaixonadas”.

A partir de 2005, passou a viver personagens mais diversos, como em “Belíssima”, “Paraíso Tropical”, “Passione” e “Amor à Vida”. Esta foi sua última participação em novelas do horário nobre, em 2013.

Quatro anos depois, ele ainda teve um último papel na TV Globo, em “Malhação - Viva a Diferença”.

Mesmo com papéis de destaque na televisão, Marcello seguiu fazendo peças de teatro, com papéis em montagens importantes como “Paixão de Cristo”, “Macbeth” e “Chaplin - O Musical”.

No cinema, ele participou de algumas produções que ficaram famosas, como “Sexo, Amor e Traição” e “Pequeno Segredo”.

Mas desde 2018 o ator não aparece mais na televisão brasileira. Isso porque ele trocou o Brasil por Portugal, quando foi convidado para a novela “Valor da Vida”, no canal TVI, onde permaneceu por duas temporadas.

Atualmente, ele ainda mora no país europeu, mas não se recusaria a voltar ao Brasil imediatamente caso surgisse algum papel.

Em Portugal, ele mora com a esposa, a chef de cozinha Carola, com quem divide a propriedade de uma hamburgueria. Ele é pai de Lucas, Louis, Lorenzo e Francisco.

