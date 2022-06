Tiago Abravanel surge de salto alto e faz sucesso nas redes sociais

O ator e apresentador Tiago Abravanel ousou ao investir em um look todo especial durante sua primeira viagem à Itália. Ele apostou em um salto alto e compartilhou o clique em suas redes sociais.

“Buona sera [boa noite, na tradução para o português], Natasha’s e Catuxa’s! A primeira vez na Itália a gente nunca esquece! Chora no look da gata!”, escreveu Tiago na legenda do post no Instagram.

O famoso está de férias em Milão com o marido, o produtor visual Fernando Poli.

O modelito rendeu muitos elogios na página de Tiago. “Gato”, “Lindo”, “Serviu tudo” e “Maravilhoso” foram alguns dos comentários.

Participação no ‘BBB 22′

Tiago Abravanel foi um dos participantes do “BBB 22″. Sua trajetória, porém ficou marcada por sua desistência.

Após deixar a casa mais vigiada do Brasil, o neto de Silvio Santos fez uma live em seu Instagram para explicar os motivos que o levaram a apertar o botão.

Tiago Abravanel pediu para sair do 'BBB 22' (Foto: Divulgação / Globo)

“Pra uns, pode parecer fraqueza, irresponsabilidade. Pra mim, foi coragem. Não pra deixar o jogo, mas pra saber o meu limite. Pra entender que a nossa saúde mental, o nosso coração, as nossas lutas não podem ser menores. Eu não queria me perder de mim. E eu sabia que passando daquela linha eu ia me perder. Saí com a consciência tranquila, grato, com muito amor fui recebido aqui fora. Nem nos meus aniversários eu recebi tanta mensagem de carinho. Queria que vocês vissem que estou bem, que se tivesse carnaval lá fora, eu estaria pulando agora. Eu tô ótimo, eu pensei em tudo! Não foi de repente, do nada. Não briguei com alguém e fui obrigado a sair, eu decidi assim”, disse na ocasião.

Depois, ao participar do “Altas Horas”, ele comentou que suas expectativas quanto ao reality não bateram com a realidade. “Achava que ia causar, fazer estratégia, mas na hora que a gente passa por aquela porta... Tudo muda. Parece que é um universo paralelo mesmo!”, disse o famoso.

Segundo ele, participar do reality show da Globo foi muito marcante e, também, muito difícil: “É uma experiência inesquecível, não me arrependo por nenhum segundo de ter entrado na casa. Mas eu sabia que se ficasse mais um pouco, não ia me fazer bem. E já que inventaram o botão... Apertei!”, afirmou.

