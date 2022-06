Suposta agressão acende alerta em equipe de participante do ‘Power Couple’

Matheus Sampaio está se consagrando como um dos participantes mais polêmicos do “Power Couple Brasil”. No entanto, a equipe do influenciador digital precisou agir após ele ser acusado de agredir sua namorada, a influencer Brenda Paixão.

Depois que Mussunzinho afirmou que o ex-participante do reality show “Brincando com Fogo Brasil” exibido pela Netflix, agrediu a namorada, a equipe que cuida das redes sociais do casal resolveu postar uma resposta sobre o comentário.

Segundo o texto postado nas redes sociais, Matheus Sampaio nunca agrediu Brenda Paixão ao longo do relacionamento: “Em razão dos últimos acontecimentos se faz necessário alguns esclarecimentos por parte da equipe Bretheus, que sempre se pautou pela verdade e transparência. Pela segunda vez no programa, Matheus foi acusado por outros participantes de ter agredido a Brenda, fato este que nunca existiu durante o convívio do casal”.

A postagem deixa claro que é crime dizer que alguém cometeu algum crime sem tê-lo feito: “Imputar um crime falsamente a alguém também é crime, ainda mais quando estamos diante de um crime de agressão a mulheres, que faz diariamente milhares de vítimas em nosso país. Tal fato configura o crime de calúnia, previsto no artigo 138 do Código Penal, e não podemos deixar uma acusação tão séria passar impune e não ser combatida”.

Por fim, a equipe de Matheus e Brenda afirmou que tomará medidas judiciais contra Mussunzinho: “Todas as medidas jurídicas pertinentes a essa falsa acusação serão adotadas. Pedimos a todo o fandom [fãs virtuais] que não promovam nenhum ataque ou ofensa contra o casal Karol e Mussunzinho pois independentemente dos erros cometidos eles possuem família e pessoas ao lado deles que merecem o nosso respeito”, completa o texto.

Nomeados pelos fãs do “Power Couple Brasil” como barraqueiros, os famosos nunca fugiram de assuntos polêmicos, como uma briga que tiveram na porta de uma casa noturna no Rio de Janeiro.

De acordo com Léo Dias, em novembro de 2021, o casa protagonizou um barraco em frente a boate Vitrinni Lounge Bar, por causa de uma conta. Nesta briga, Matheus criticava a namorada e dizia que ela deveria pagar pelo que consumiu, além de citar algo sobre ter que buscar o celular dele dentro do local.

Em outro momento, ainda na frente da casa noturna, o casal do “Power Couple Brasil” voltou a discutir e Brenda tentou empurrar Matheus, mas um amigo do casal se colocou no meio para impedir.

