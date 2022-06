Simaria Mendes mostra corpão em vestido ousado

Simaria Mendes, da dupla com a irmã Simone, compartilhou cliques de tirar o fôlego na última segunda-feira (6). Em seu perfil no Instagram, a cantora postou fotos em que aparece com um vestido transparente, deixando em evidência suas curvas.

O modelito escolhido abusou do brilho, além de contar com uma fenda profunda na perna.

Na primeira foto, a famosa aparece sentada no banco de trás de um carro, com a porta aberta. A pose revela as belas pernas da sertaneja, que compôs o look com óculos escuros.

Já na segunda, Simaria aparece de corpo inteiro, mostrando o look completo.

Veja as fotos aqui:

Muitos seguidores usaram os comentários para elogiar Simaria. “Perfeito”, “Lacre”, “Gata”, “Maravilhosa” e “A quase 4.0 surrando as novinhas” foram apenas algumas das reações.

Semelhança com Kim Kardashian

Recentemente, fãs de Simaria associaram a cantora à famosa socialite Kim Kardashian após publicação nas redes sociais. Nas fotos, a artista usa um biquíni acompanhado de um vestido transparente na areia e no mar.

Uma de suas seguidoras comentou: “Achei que era a Kim Kardashian”. “Kim, é você?”, escreveu outra internauta. E

Esta não é a primeira vez em que Simaria é comparada com a socialite norte-americana.

Look de Abravanel

Outra celebridade que chamou atenção nas redes sociais foi o ator e apresentador Tiago Abravanel. Ele apostou em um salto alto e compartilhou o clique em suas redes sociais.

“Buona sera [boa noite, na tradução para o português], Natasha’s e Catuxa’s! A primeira vez na Itália a gente nunca esquece! Chora no look da gata!”, escreveu Tiago na legenda do post no Instagram.

O famoso está de férias em Milão com o marido, o produtor visual Fernando Poli.

LEIA TAMBÉM: