Sessão da Tarde: Esta é a sutil conexão que ‘O Que de Verdade Importa’ tem com a realeza britânica

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta terça-feira (7) o filme “O Que de Verdade Importa″, lançado em 2016. O longa é estrelado por Oliver Jackson-Cohen (”A Maldição da Residência Hill”), Camilla Luddington (”Grey’s Anatomy”) e Jonathan Pryce (”Game of Thrones”).

O filme conta a história de Alec Bailey (Jackson-Cohen), um engenheiro frustrado que trabalha consertando eletrodomésticos, mas que não consegue pagar todas as suas contas com seu salário. Ele mora no Reino Unido, mas recebe uma proposta no Canadá, para trabalhar do outro lado do Atlântico por um ano. Ele acaba aceitando e quando chega no novo país acaba descobrindo que sua família tem o poder da cura.

Confira três curiosidades sobre o filme, segundo o IMDb:

William & Kate

É um paralelo muito aleatório, mas ao mesmo tempo curioso: o casal protagonista do filme já interpretou o príncipe William e a Duquesa de Cambridge - em diferentes produções.

Camilla Luddington foi Kate em “William & Kate”, um filme de 2011 para a televisão que mostra como o casal real se conheceu na universidade. Já Oliver Jackson-Cohen viveu o príncipe William na minissérie de comédia “Will & Kate: Before Happily Ever After”, também de 2011, que mostra como o herdeiro da Coroa era desligado da cultura pop.

Causa social

Toda a verba arrecadada com “O Que de Verdade Importa″ foi revertida para ONGs. Uma parte foi para a SeriousFun Children’s Network, fundada pelo ator Paul Newman, que ajuda crianças com câncer. Outra foi destinada a Fundación Aladina, também focada em câncer infantil, do roteirista e diretor do filme Paco Arango.

Referência a clássico de Hollywood

O sobrenome de Alec Bailey (Jackson-Cohen) provavelmente é uma referência a George Bailey, protagonista do filme “A Felicidade não se Compra”, um clássico de Hollywood de 1946, que também rejeita o dom que lhe foi dado quando o descobre.

