Saiba quem é Giulia Lins, modelo e filha de Leandro Lima, o Levi em ‘Pantanal’, que está fazendo sucesso

Leandro Lima, de 40 anos, intérprete de Levi em ‘Pantanal’ foi pai de segunda viagem com a chegada de Toni. A criança nasceu dentro de um carro, fruto do relacionamento da modelo Flavia Lucini com o ator. Com o nascimento do bebê, Giulia Lins, de 22 anos, outra filha de Leandro, ganhou um irmãozinho.

Giulia Lins é modelo há alguns anos e já pousou para algumas marcas de roupas, além de ter participado de ensaios fotográficos para revistas de moda. A jovem faz parte da mesma agência de modelos em que estão integrados: Sasha Meneghel, Alessandra Ambrósio, Paulo André – o ex-BBB P.A. –, dentre outros nomes.

Atualmente, Giulia reside em São Paulo e costuma compartilhar fotos de seu trabalho como modelo nas redes sociais. A jovem namora com Leonardo Grecco, também modelo.

Participação no programa ‘Domingão do Huck’

Leandro Lima participou do programa ‘Domingão do Huck’ na TV Globo e contou sua história familiar. O ator revelou ter sido pai aos 18 anos de idade. Durante o programa, sua filha, Giulia Lins, deixou um recado a ele e emocionou o ator.

“Papa, tô aqui pra dizer o quanto te amo. Aproveito para também dizer o quanto eu te admiro. Sempre admirei, mas também nessa fase de grandes realizações profissionais. Sei o quanto você desejou e o quanto ama a arte desde o princípio. É meu aniversário, mas eu gostaria de te parabenizar por essa grande conquista. Um beijo.”

Além de trabalhar como modelo, Giulia conta com um canal no YouTube – com apenas um vídeo – e possui conta no Instagram com quase 37 mil seguidores. Sua rotina de trabalho e preparativos são compartilhados em seus stories diariamente.

Em seu aniversário, nesta sexta-feira (3), Giulia postou um registro na rede social e escreveu: “Obrigada pelos desejos e mensagens lindas. Nada passa, tudo é significativo. Sintam todo meu amor.”