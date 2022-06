Sabrina Sato diz como superou crise no casamento com Duda Nagle: ‘Apimentamos a relação’

Sabrina Sato conta como superou crise no casamento com Duda Nagle Reprodução/Instagram

Sabrina Sato falou sobre uma crise no casamento com o ator Duda Nagle e deu detalhes de como eles reverteram a situação. Juntos há seis anos, ela disse que a rotina puxada atrapalhou o relacionamento, mas que eles encontraram uma forma para se unir novamente: “Apimentar a relação”.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, Sabrina, que tem 41 anos, foi sincera ao falar do seu casamento: “A gente só está vivendo a nossa melhor fase hoje por causa da crise. A gente conversou e decidiu: ‘Vamos ter nossos dias, nossos horários, vamos tentar apimentar essa relação’. Só fazendo isso para conseguir. A relação tem que amadurecer”, contou.

A apresentadora disse que eles demoraram a perceber que enfrentavam uma crise, mas uma declaração que o ator fez para ela no aniversário agravou a situação. Na época, Duda publicou uma foto do casal e escreveu: “Feliz aniversário, Sabrina. Muita saúde e sorte. Muitos anos de vida e muitas felicidades.”

“No meu aniversário, ele estava gravando. Ele não veio em nenhuma [festa]. Aí era a crise. Aquele filho da mãe não fez um post decente no meu aniversário. A pessoa tem que aprender. Estou com ele há seis anos. Sou mãe da filha dela, esposa maravilhosa e vai lá e faz um post desse no aniversário? Não estou certa?”, reclamou Sabrina.

Depois que sentaram e discutiram a relação, os dois, que estão juntos desde 2016 e são pais da pequena Zoe, passaram a ajustar a rotina para não deixar o casamento desandar de vez.

“Acho que todos os casais passam quando estão juntos há muito tempo. Famoso ou não. A rotina faz isso com a gente, os problemas da vida fazem isso, os filhos, a mesma ‘rola’ faz isso com a gente”, disse a apresentadora.

Novo reality show

Sabrina Sato ganhou, recentemente, um reality show no GNT, “Desapegue se for Capaz”.

Na atração, os participantes recebem uma transformação em suas vidas, através da reorganização das suas próprias casas, unindo decoração, arrumação e sustentabilidade. A primeira temporada terá 10 episódios, com exibição semanal.

“Vocês sabem que eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, mas vocês vão ficar chocados com a quantidade de coisa que a gente acumula em casa sem se dar conta! Vamos reorganizar e transformar não só a casa, mas a vida de cada família”, declarou Sabrina, ao comemorar o início do reality, em maio.