Remake de ‘Pantanal’ torna-se a novela mais assistida por homens

O sucesso do remake da novela “Pantanal” está alcançando novos públicos e, desta vez, a trama alcançou os homens, algo que não acontecia desde a exibição de “Avenida Brasil”, no horário nobre da Globo.

Segundo o “Noticias da TV”, a história de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) agradou os homens brasileiros, que chegam a ser 31% do público total da novela da Globo. Além disso, em alguns capítulos, o público masculino chega a ser maior do que o feminino.

Nos bastidores da Globo, os dados agradaram a direção da emissora, que deve lançar uma campanha nas próximas semanas para desmistificar a ideia de que novelas são produtos apenas para mulheres.

José Leôncio (Marcos Palmeira) descobre um terceiro filho em "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Além disso, o remake de “Pantanal” continua batendo recordes. Segundo um levantamento do site “Na Telinha”, a novela rural foi três vezes mais assistida pelos brasileiros do que a série norte-americana “Ozark”,que é uma das produções mais vistas pelos moradores dos Estados Unidos.

Além do sucesso entre os homens, a direção da Globo também está comemorando que a trilha sonora da novela “Pantanal” está ganhando cada vez mais espaço nas plataformas de música.

Cena da primeira fase de "Pantanal", gravada fora dos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro (Divulgação/Globo)

Queridinha dos noveleiros de plantão, as músicas que embalam a história de amor entre Juma e Jove está entre as mais baixadas no Spotify.

LEIA TAMBÉM: Jojo Todynho manda a real sobre testes de gravidez: ‘Gente, vou pirar’

De acordo com o serviço, foram criadas nada menos que 1.582 playlists relacionadas a novela da Globo nos últimos 90 dias, registrando um marco para o gênero no Brasil.

‘Pantanal’ se torna a novela mais vista do Globoplay e ultrapassa ‘Verdades Secretas 2′ (Foto: Divulgação/Globo)

A plataforma destacou ainda que as canções mais buscadas pelos usuários (até o fim do mês de abril) foram “Boiada”, de Almir Sater (438%), “Como Dois Animais”, de Alceu Valença (230%), “Vaqueiro de Profissão”, de Jair Rodrigues (95%) e “The Passenger”, de Iggy Pop (29%).

Exibido de segunda-feira a sábado, o remake da novela “Pantanal” é desenvolvido pelo autor Bruno Luperi e baseado no texto original de Benedito Ruy Barbosa.

LEIA TAMBÉM: Transtornado, Sérgio Hondjakoff aparece em live ameaçando o pai: “se não me der mil reais vou te matar”