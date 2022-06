Paulo André aparece em vídeo falando palavrão para fã e se desculpa: ‘Não aguentei o deboche’

Atleta e vice-campeão do BBB22, Paulo André, o PA, apareceu em um vídeo que circula nas redes sociais dando uma resposta atravessada com um palavrão para um fã. O rapaz filmava o famoso, quando acabou empurrado por pessoas que acompanhavam o ex-brother (veja abaixo).

“E aí, PA? Mostro, pô. Ex-BBB”, disse o fã, que já recebeu a resposta. “Ex-BBB é o caralh*”, respondeu o atleta.

o nível de ego exalando do Paulo André meu pai,ainda foi grosso com o fã,cada dia se mostrando mais

pic.twitter.com/10uXiFHSQ7 — general Lila (@Lilacomentaa) June 7, 2022

O caso foi divulgado pela página “Cutucadas”, no Instagram, onde Paulo André fez um comentário se explicando e pedindo desculpas:

“Ele estava tirando sarro já tinha um tempo. Uma hora não aguentei o deboche. Perdão pela forma que falei, galera. Devo muito ao BBB”, declarou PA.

Paulo André se explica após aparecer em vídeo falando palavrão para fã (Reprodução/Instagram @cutucadas)

Mais atritos

Essa não é a primeira vez que o ex-BBB entra em atritos com seus fãs. Em maio passado, ele usou suas redes sociais para desabafar sobre sua interação com seguidores e teve as falas rebatidas por alguns. Ele reclamou sobre as perguntas repetidas que costuma receber.

“Minha caixinha de perguntas só tem 3 tipos de perguntas, fico 30 minutos pra achar uma maneira”, escreveu o ex-brother, adicionando a mensagem um emoji de palhaço.

Após a postagem, muitos internautas rebateram o comentário e disseram que PA “está se achando”.

“Cara, se você está se sentindo um palhaço pelas perguntas que teus fãs estão te fazendo, imagina quem passou dias votando para te fazer campeão? Não sei se é imaturidade ou falta de uma boa assessoria, mas se continuar assim, só vai afastar quem torcia por você”, escreveu um seguidor.

“Você está se achando! Respeita os fãs, PA, você não é nada sem eles. Aprende com a Juliette e com a Jade”, comentou outro.

LEIA TAMBÉM:

Transtornado, Sérgio Hondjakoff aparece em live ameaçando o pai: “se não me der mil reais vou te matar”